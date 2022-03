Siempre no se va; Tom Brady se queda con Tampa Bay

Foto: Especial

El mejor jugador de la historia de la NFL anunció este domingo que seguirá compitiendo en los Bucaneros de Tampa Bay

Por: EFE

marzo, 13, 2022 17:50

Estados Unidos.- Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció este domingo que se dio cuenta de que su sitio "sigue siendo el campo" y que seguirá compitiendo en los Tampa Bay Buccaneers, poco más de un mes después de anunciar su retirada de la competición.

"En estos últimos dos meses me di cuenta de que mi sitio sigue siendo el campo y no la grada. Ese momento ya llegará, pero no es ahora. Quiero a mis compañeros y amo a mi familia. Ellos lo hacen posible. Volveré a jugar por mi vigésima tercera temporada en Tampa", escribió Brady en su cuenta de Twitter.

"El trabajo no se ha acabado", concluyó el legendario mariscal de campo, de 44 años.

