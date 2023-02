Shocker anuncia su retiro de la lucha libre por salud

Jair Soria, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como 'Shocker, el 1000% guapo', dio a conocer en sus redes sociales su retiro de los cuadriláteros tras 31 años de carrera llena de éxitos dentro de la lucha libre.



El Diamante Azul, de 51 años de edad, señaló que tomó la decisión de retirarse profesionalmente del deporte espectáculo más grande del mundo a causa de las múltiples lesiones que arrastra.

Luego de meses de estar desaparecido por su escándalo ocurrido en Tuxtla, Gutiérrez, donde fue arrestado por estar intoxicado y alterar el orden en la vía pública, 'Shocker' reapareció en la Arena Guadalajara el pasado 3 de febrero y ahí dio a conocer su retiro en una entrevista al canal de YouTube 'Más Lucha', la cual fue publicada apenas este martes.

En dicha entrevista se ve al luchador en la orilla del ring brindando detalles sobre su decisión de retirarse de los cuadriláteros.

'Dejo el ring por mis lesiones y por mi salud, no porque yo quiera. Lo dejo por mi propio bien y porque me quiero muchos. Aparte, por ser 1000% guapo no es fácil', detalló el originario de Jalisco.