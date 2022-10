Sergio ‘Checo’ Pérez obtiene podio en Gran Premio de México

El piloto mexicano quedó en tercer lugar en el GP de la Ciudad de México, en la Fecha 20 de la temporada 2022 del automovilismo de la Fórmula 1.

Por: Gerardo Vazquez

Octubre 30, 2022, 15:58

El holandés Max Verstappen implantó una nueva marca de triunfos en una temporada de la Fórmula 1 este domingo al imponerse de punta a punta en el Gran Premio de México 2022, donde fue escoltado por el británico Lewis Hamilton y el mexicano Sergio Pérez.



Verstappen amarró el Bicampeonato de pilotos a principios de este mes y la semana pasada colaboró para que Red Bull asegurara el título de constructores al ganar en el Gran Premio de Estados Unidos, pero requería ganar para llegar a 14 triunfos y romper el empate que tenía con Michael Schumacher y Sebastian Vettel.





“Es un resultado increíble, ha sido un año increíble hasta ahora”, dijo Verstappen. “Definitivamente lo estamos disfrutando y vamos a tratar de ir por más triunfos”.

“Tuvimos una mala parada, fue difícil después de eso, pude adelantar al principio y después fue difícil rebasar”, indicó Pérez. “Es un gran podio, pero quería darle más a este público, son la mejor afición del mundo”.

Con su victoria en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en la capital mexicana, “Mad Max” ha ganado ocho de las últimas nueve carreras en la temporada, una racha que fue cortada sólo por Pérez, quien quedó primero en Singapur.Aunque no ganó como esperaban los aficionados mexicanos, Pérez sí le dio una alegría a sus seguidores al repetir en el podio. El año pasado, el tapatío también quedó tercero.El podio le sirve a “Checo” Pérez para escalar al segundo puesto en el campeonato de pilotos, relegando a Charles Leclerc (Ferrari) a la tercera posición cuando restan sólo dos carreras en el calendario, Brasil y Abu Dabi.En medio de la dominante temporada de su coequipero, Pérez logró triunfos en el Gran Premio de Mónaco y en el de Singapur.Pérez partió cuarto de la parrilla de salida, detrás de Verstappen, George Russell y Hamilton. Con Leclerc por detrás.El mexicano ascendió al tercer puesto con un rebase en la cuarta curva, pero una mala parada en pits en la vuelta 24 lo relegó al sexto puesto. El mexicano ascendió a quinto con un rebase sobre Leclerc en la vuelta 27, al cuarto cuando Sainz entró y tuvo mala parada en fosos y recuperó el tercero cuando Russell ingresó.Verstappen sólo cedió el primer puesto cuando entró a los pits, pero recuperó ese sitio en la vuelta 35, cuando los dos Mercedes ingresaron a cambiar neumáticos.Muchos esperaban que Verstappen ayudara a Pérez a ganar en México, una especulación entre aficionados que provocó que el interés por estar en esta carrera fuera aún más grande que en año pasados.Para esta edición, un total de 395 mil 902 espectadores acudieron a los tres días del evento, una nueva marca que superó la de año pasado de 371 mil 779.La “Checomanía” que inició el viernes, alcanzó su pico más alto el domingo cuando miles cantaban desde el inicio y durante toda la carrera el “olé, olé, olé, Che-co, Che-co”. Fue un cántico que por momentos fue ensordecedor durante los tres días de competencias.La jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, informó el jueves que el fin de semana en que se realiza la Fórmula 1 es el de mayor ocupación hotelera en el año. En 2021, el reporte oficial indica que la carrera generó 15 mil 881 millones de pesos (unos 794 millones de dólares) en beneficio económico para la ciudad.Por la cantidad de aficionados y el interés que existió este año, es probable que los números sean similares, a pesar de que no ganó el piloto local.El Gran Premio de México se disputó por séptima ocasión desde 2015, cuando comenzó su tercera época como anfitrión. Sólo no se compitió en 2020 por la pandemia de coronavirus.

¿Quién es 'Checo' Pérez?

Sergio Pérez nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco y desde pequeño mostró su pasión por el automovilismo, pues con solo 6 años, 'Checo' competía en el karting en donde consiguió victorias importantes para su desarrollo.

Debido a su talento innato, el jalisciense llamó la atención de la Escudería Telmex, por lo que en el 2004 paso de competir en karts a hacerlo en el Campeonato Nacional Skip Barber.

No paso mucho para que el piloto azteca se fuera aEuropa a la Fórmula BMW. Tras esto su carrera profesional fue en ascenso, pues luego de conseguir buenos puestos en la competencia europea pasó a la A1 Grand Prix, después Fórmula 3.

En el 2008, el mexicano llegó a la serie de alimentación de la F1, la GP2, en esta competición ganó en Baréin y obtuvo subcampeonatos en Hockenheim, Mónca, Silverstone, Spa y Abu Dabi.

Debido a su trayectoria en inferiores, Sergio Pérez al final llegó a la F1, en donde consiguió podio en Malasia 2012, además de Canadá e Italia, Luego de estos logros fue llamado por McLaren para el 2013. En esta escudería duró poco pues al año siguiente fue llevado a Force India.

Con 'Checo' en el equipo, la escudería logró su segundo podio de la historia en Baréin. En 2016 y 2017, el mexicano sumaría puntos y tops. Sin embargo fue hasta el 2020, cuando volvió a conseguir un podio y de nuevo lo haría en Baréin.

Esto hizo que fuera buscado por Red Bull Racing en diciembre de 2020 para pilotar junto a Max Verstappen.