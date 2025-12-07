¿Sea hace la carnita? Tigres y Monterrey buscan otra Final Regia

Este torneo nuevamente se podría presentar una Final Regia, pues ambos llegarán con ventaja, porque Rayados lleva ventaja, mientras que Tigres cerrará en casa

Este sábado 6 de diciembre podría ser histórico para el fútbol regio, pues podría confirmarse una nueva Final Regia, escenario que se ha repetido ya siete veces, concretándose tres de ellas.

La primera vez que hubo oportunidad de que ambos se vieran en una Final, fue en la Copa México 89-90, en la que los felinos eliminaron al América en Semifinales, mientras que Rayados cayó ante Puebla.

Y aunque algunos dicen que el torneo no cuenta, la primera Final Regia fue en la Interliga de 2005, en la que los felinos ganaron y avanzaron a la Copa Libertadores de ese año.

Nuevamente, pasaron varios años para que se diera una posibilidad así, cuando en el Clausura 2012 estuvo la oportunidad de que Tigres buscara el bicampeonato contra su acérrimo rival, sin embargo, cayeron en una remontada épica contra Santos, que se coronó campeón ante el Monterrey.

Apenas un par de años después, en el Apertura 2014, Tigres llegó a la Final luego de eliminar a Toluca, pero Rayados recibió una repasada del América, que también se coronó campeón ese año.

Fue hasta el legendario Apertura 2017 que se dio la primera Final Regia en Liga. El resultado todos lo recuerdan: Tigres fue campeón en la cancha del "Gigante de Acero" luego de vencer 3-2 en el global al Monterrey.

La revancha para Rayados no tardó tanto, pues en la Concachampions del 2019 nuevamente se vieron las caras, aunque esta vez sí lograron llevarse la victoria en su cancha y con su gente.

Finalmente, este Apertura 2025 nuevamente se podría presentar una Final Regia, pues ambos llegarán con ventaja a la Vuelta, porque Rayados ganó la Ida, mientras que Tigres cerrará en su casa.

¿Qué se necesita para que haya Final Regia?

A ambos equipos les basta con el empate por cualquier marcador para avanzar a la Final. Pero ojo, "La Pandilla" tiene que empatar el marcador de este sábado, pues la igualada global daría el pase a Toluca.

Por su lado, a Tigres sí le basta con empatar y, obviamente ganar, pues si hay global igualado su posición en la tabla le dará el pase.