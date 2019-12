Se armó bronca entre jugadoras de Tigres y Rayadas en Final Regia

La jugadoras Desirée Monsiváis y Ofelia Solís se enfrentaron al terminar el duelo de ida de la Final Regia en el Estadio Universitario

Azteca 7 Deportes - 30/11/2019 09:04 a.m.

Por: Redacción





Después de que se llevara a cabo el partido de ida de la Final Regia femenil, se dio una bronca en el Estadio Universitario entre las jugadores Desireé Monsiváis de Rayadas y Ofelia Solís de Tigres.

Se dice que fue la jugadora de Rayadas quien comenzó todo, al provocar a la portera del equipo felino.

En un video se puede ver el momento en que al silbato final y la jugadora de Rayadas se dirigió hacia la portería norte para darle la mano a la arquería, pero al hacerlo se rumora que hizo un comentario a Solís, que al parecer no fue de su agrado.

"Puede ser alguna calentura que hayan tenido en el partido, aunque no son rivales en el campo, pero algo se han de haber dicho. Vi cuando Desirée iba a la portería, pero pensé que la iba a saludar y de repente ya se dio todo el relajo, pero no; hay que tener calma y no pensar en pelear", dijo Héctor Becerra, entrenador de las Rayadas.