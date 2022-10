Samir de Souza quiere seguir en Tigres los pasos de Juninho

Foto: Cortesía

En entrevista para Azteca Noreste, Samuir de Souza comparte su decisión con seguir el legado brasileño de Juninho dentro del club Tigres.

Por: Alejandro Aguirre

octubre, 07, 2022 00:00

Samir de Souza dejó en claro desde el inicio que quiere ser en Tigres como el histórico Juninho, "Quiero seguir los pasos de Juninho, quiero representar bien a Brasil en Tigres como él entre otros brasileños que han venido, como Rafa (Carioca) que es importante, ha sido campeón acá, quiero continuar con ese legado brasileño en Tigres".

Sí, él es Samir Caetano de Souza Santos, jugador de los Tigres, quien sostuvo una amena charla con el director de deportes de Azteca Noreste, Pello Maldonado.

Samir llegó con Tigres y se adaptó rápidamente, y hasta se dio tiempo para marcar gol en tiro de esquina, lo cual los pupilos de Herrera no habían logrado en más de 300 intentos, "Es la única oportunidad que tengo para anotar, cuando tengo el momento procuro ir por el gol, la mayoría de mis goles son de cabeza, pocos con los pies, con la bola por alto tengo oportunidad de rematar y busco hacerlo de la mejor manera posible".

Sobre las diferencias en cuanto a intensidad y criterio arbitral de Europa a México, dijo que, "Procuro no seguir los mismos pasos que en Europa porque aquí es diferente, y acá el entrenador me lo ha dicho, algunas jugadas allá no son faltas y acá sí, tengo que adaptarme y lo hago fácil. Tengo que ser agresivo, fuerte en la marcación, pero con una agresividad limpia, es una de mis características como jugador",

Pero el hoy jugador central ha tenido que probar varias posiciones, "Para mi es indiferente jugar en línea de 5 o 4, en Europa y en Brasil cuando comencé mi carrera jugué en línea de 4 por lateral izquierda, en Udinese igual, y después con línea de tres como carrilero, y como contención, nada más me faltó jugar de portero". Ahí el brasileño sonríe y corrige, "Ah sí jugué de portero después dijo que expulsaron a nuestro arquero, y fui colocado ahí.

Samir de Souza dejó en claro quiénes para él son los jugadores con más técnica en Tigres, "Florián y Rafa Carioca", pero dijo que hay uno que le ha sorprendido, "Nahuel, ayer estaba hablando con él, jugar con un portero que sabe jugar con los pies es muy importante para los defensas. Nahuel sabe qué hacer con el balón, entonces nunca estaremos presionados".

Al final de la entrevista, el futbolista de 27 años Samir de Souza reconoció que quiere echar raíces con Tigres, y dijo encuentra similitudes en la afición incomparable con la brasileña, "Firmé por cuatro años, yo acostumbro permanecer por muchos años en los clubes en los que estoy, procuro echar raíz en un lugar, no soy un jugador que busque estar aquí y allá, por lo pronto espero estar aquí cuatro años y después más, y dar un título rápido a esta afición que la primera impresión que tuve parecía que estaba en Brasil, tienen cosas que se tienen en Brasil y en Europa no".

Culmina la charla, y queda claro, por la tranquilidad con la que habla, que Tigres tiene defensa para rato, pero que tiene todo para ser con el paso de los años, una auténtica leyenda.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS