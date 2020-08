Koeman, nuevo entrenador del Barcelona hasta el 30 de junio de 2022

El holandés Ronald Koeman, aseguró que confía en que Leo Messi siga capitaneando el equipo y pueda así jugar a sus órdenes

| 19/08/2020 | ionicons-v5-c 11:58 | EFE |

Barcelona.- El FC Barcelona y Ronald Koeman han llegado a un acuerdo para su incorporación como entrenador del primer equipo de fútbol hasta el 30 de junio de 2022, según anunció este miércoles la entidad azulgrana.

Koeman, que aterrizó este martes en Barcelona tras rescindir su contrato con la federación holandesa de fútbol como seleccionador de Holanda, fue como nuevo técnico del Barça, en una rueda de prensa que se celebró en el Auditorio 1899 del Camp Nou.

El exdefensa holandés, héroe del Barcelona en Wembley y que dio a los culés su primera Copa de Europa, cumple así su sueño de regresar al club azulgrana para dirigir al primer equipo.

El holandés Ronald Koeman, que este miércoles fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona para las dos próximas temporadas, aseguró que confía en que Leo Messi siga capitaneando el equipo y pueda así jugar a sus órdenes.



"Me encantaría trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos. Es el mejor del mundo y lo quieres tener en tu equipo, no en el equipo contrario", afirmó en una rueda de prensa que se celebró en el Auditorio 1899 del Camp Nou.



En cualquier caso, Koeman dijo desconocer si el astro argentino quiere marcharse del Barcelona. "No sé si tengo que convencer a Messi. Si quiere quedarse, yo estaré contentísimo, pero aún le queda un año de contrato. Así que es jugador del Barça", apuntó.



El excentral del 'Dream Team' azulgrana, sin embargo, adelanto que hablará con el '10' para conocer de primera mano "qué piensa del club y cómo quiere seguir".



Aunque, a continuación, hizo toda una declaración de intenciones: "Sólo quiero trabajar con gente que quiere estar aquí y dar al máximo para el Barcelona".

Sin embargo, la situación por la que atraviesa la institución no es ni mucho menos idílica tras la debacle de Lisboa, donde el Barça cayó con estrépito ante el Bayern de Múnich (2-8) en los cuartos de final de la Liga de Campeones, confirmando la lenta y larga decadencia de una generación que lo había ganado todo.

Esa dolorosa derrota -la peor de su historia en Europa- precipitó la salida del entrenador, Quique Setién, y del secretario técnico, Éric Abidal.

Y ahora, Ronald Koeman tendrá que liderar, según explicó el presidente de la entidad, Josep Maria Bartomeu, un cambio de ciclo deportivo tomando "decisiones consensuadas" con Ramon Planes, el que era el segundo de Abidal y que pasa ahora a ser el nuevo secretario técnico.

Lo hará, además, sabiendo que, en siete meses, se celebrarán elecciones a la presidencia del club y que la junta directiva entrante probablemente decida apostar por otro entrenador para la próxima temporada. Aún así, Koeman ha aceptado el reto.