Retoma Vangioni confianza tras llegada del 'Turco'

Leonel Vangioni destacó que con el regreso de Mohamed el Monterrey ha mostrado un mejor nivel y se ilusionan con lograr el boleto a la liguilla

Por: Luis Alberto Madrigal





El 'Piri' sufrió el "abandono" de parte de Diego Alonso, ya que no lo consideraba e inclusive lo relegó a la tribuna durante seis fechas, pero eso terminó con la salida del charrúa y el retorno del Turco.

"Fue difícil, realmente una situación que casi no me había tocado tener en mi carrera y fue difícil. Pero si hay algo que tengo es que en la cabeza soy muy fuerte y siempre me preparo para si un entrenador me necesite yo estar. Siempre respeté las decisiones, jamás hice un reproche", recordó Vangioni.



"Sí (la mejor decisión traer a Mohamed), fue una opción donde el entrenador ya nos conocía, nosotros lo conocemos, sabemos cómo entrena y cómo le gusta jugar, qué no le gusta hacer, pasamos bastante tiempo con él y la verdad que lo entendimos rápido, para mí fue una buena decisión", reconoció.



El lateral zurdo argentino destacó que con Mohamed el equipo ha mostrado un mejor nivel y se ilusionan con alcanzar uno de los dos últimos boletos a la Liguilla ya que depende de ellos mismos, aunque tienen en la pelean a equipos como Pumas, Xolos, Morelia, Pachuca y Chivas.



"Creo que encontramos esa soltura en el campo, se siente bien, recuperó esa la alegría que veníamos teniendo y se nota dentro del campo de juego.



"Esto es futbol puede pasar cualquier cosa, no tiene lógica, pero sí se va a ver un equipo que tiene una idea de juego, porque lo necesitamos. Todos deseábamos depender de nosotros y hoy la tenemos y hay muchos jugadores de jerarquía que en este tiempo de partidos tienen que sacarla, vamos a salir a buscar el partido porque lo necesitamos", concluyó.