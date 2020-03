Renato Ibarra estará preso por lo menos seis días más

Azteca 7 Deportes - 10/03/2020 11:30 a.m.

EFE -

El centrocampista ecuatoriano Renato Ibarra, del América mexicano, será trasladado al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde estará preso por lo menos seis días más, acusado de violencia familiar agravada y tentativa de feminicidio.

Una jueza dictó prisión preventiva para el jugador de la selección de Ecuador, luego de presuntamente haber golpeado a su esposa embarazada.

"Me reservo mi opinión personal, es un tema delicado porque estamos en una situación alarmante para las mujeres en el país, no quiero opinar si me parece exagerado", dijo a los medios la abogada defensora del futbolista, Paloma Taracena, al referirse a la acusación de feminicidio.

Ibarra, sus hermanos Brian y Alexandra y dos familiares más permanecerán detenidos por lo menos hasta el sábado, aunque el jueves se llevará a cabo una audiencia para examinar los documentos que la defensa del ecuatoriano presente.

El futbolista, figura clave del América en el pasado torneo Apertura, salió esposado este sábado de un Ministerio Público rumbo al Reclusorio Norte, acusado de haber golpeado a su esposa, Lucely Chalá.

La esposa del deportista había sido llevada el viernes a un hospital para descartar un aborto, después de lo cual el América se deslindó de las agresiones del volante y en un comunicado dijo reprobar cualquier conducta violenta, física o verbal, y reiteró su compromiso para erradicar cualquier tipo de violencia de género.

La agresión de Ibarra a su esposa coincide con un momento de violencia contra las mujeres en México, causa de una manifestación celebrada este domingo en las principales avenidas de la capital y de un paro el lunes como reclamo por los abusos.

Horas antes de la Audiencia que determinó el traslado de Ibarra, su hermano Romario, jugador del Pachuca mexicano, visitó al volante, pero se negó a hablar con los medios sobre algo diferente al partido ganado por su equipo 1-0 al Santos Laguna este fin de semana en el torneo Clausura.

Renato Ibarra aún no debuta en el presente Clausura 2020, debido a una lesión en el aductor de la pierna derecha y ahora está en duda su futuro con el equipo.