Regios disfrutan de un emocionante Super Bowl

Aficionados al futbol americano se reunieron para disfrutar el duelo entre Filadelfia y Kansas City, que presentó momentos de gran emoción

Por: Javier Torres

Febrero 13, 2023, 6:22

Los regiomontanos disfrutaron este domingo el Super Bowl 57 entre las Águilas de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City.

En un ambiente familiar y con aficionados de los dos equipos es como los regios vieron un partido lleno de emociones.

Los aficionados a las Aguilas se mostraron confiados.

'Somos favoritos, tenemos un mejor equipo, un equipo muy completo, tenemos una gran línea ofensiva y línea defensiva.Yo creo que con eso podemos lograr un buen Super Bowl’’, señaló Cesar Garcia.

'La verdad no sé pero vamos a ganar por mucha diferencia. ‘’Eagles’’ va anotar primero y vamos a ser campeones', dijo el aficionado.

De igual manera, los aficionados de Kansas City no se quedaron atrás en el apoyo a su equipo.

'Va estar muy bueno. espero que gane Kansas, con el mejor QB de la NFL. Patrick Mahomes será el MVP de hoy’’, dijo Pablo.

'Sí pues estamos aquí los Chiefs Kingdom estamos bastante nerviosos ahorita porque vamos abajo en el marcador pero aquí estamos disfrutando el juego’’, agregó Mario.

Y en cuanto al show de medio tiempo los agarramos un poquito en curva.

'Mira vas a notar mi edad cuando te diga lo siguiente: no conozco ninguna canción de Rihanna pero lo vamos a ver con gusto’’ añadió Cesar García.

'La neta que me sé más de Rihanna de lo que pensaba o sea, yo no pensaba que me sabía tantos pero me metí a Spotify y me sé casi todas’’, dijo el aficionado.

'Amén, de Rihanna no me sé ni una. Venimos por el americano’’, comentó Pablo.

Sea cual sea el equipo al que le vayas, siempre será una buena opción disfrutar un partido como estos en compañía de tu familia y amigos.