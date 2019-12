Reconoce Javier Aquino que lesiones lo han mermado

Javier Aquino dijo sentirse libre de deuda con su nivel futbolístico, y que al único al que rinde cuentas es a Ricardo Ferretti

Por: Luis Alberto Madrigal





Javier Aquino aseguró que no le interesa las críticas de la gente, ya que se considera un jugador con el nivel absoluto para jugar con los Tigres, y que lo ha demostrado desde el 2015 cuando arribó a la escuadra nicolaita.

"Juego por tener un buen rendimiento, por ser un jugador de calidad, el tiempo que llevo aquí he demostrado que tengo la capacidad para estar en el equipo, llevo casi cinco años y no siento que le deba nada a nadie.

"Esas cuentas se las rinde uno al 'Tuca', al equipo, porque lo que uno aporta es en base al equipo, te soy sincero: no juego a lo que diga la gente o si la gente aplaude o abuchea, sinceramente a mí eso no me interesa", admitió de forma tajante Javier Aquino.

El oaxaqueño fue autocrítico y reconoció que no he presentado su mejor versión debido a las lesiones que ha sufrido en el semestre, algo que le ha impedido inclusive, retomar la confianza cuando pisa el campo, ya sea para driblar, encarar, centrar y hasta disparar de larga distancia.

"He tenido un torneo que empezó bien, pero con las lesiones y las cosas que me han aquejado no he podido terminar de estar al cien por ciento, pero en este momento me siento bien físicamente y esto es lo más importante", explicó.