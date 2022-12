Recibe Cristiano Ronaldo de Navidad un Rolls-Royce

Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, lo sorprendió con un lujoso regalo de Navidad: un Rolls-Royce Dawn Silver Bullet descapotable de 400 mil euros

Por: EFE

Diciembre 26, 2022, 10:17

La modelo española Georgina Rodríguez sorprendió estas Navidades a su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, y le regaló un Rolls-Royce que dejó boquiabierto al crack portugués, que estudia estos días una oferta multimillonaria del Al Nassr, de Riad.



Rodríguez compartió en su perfil de Instagram un video de las celebraciones de su familia, en el que se puede ver la alegre reacción de Cristiano, conocido aficionado a los coches y dueño de una extensa colección.



Por su parte, Cristiano también utilizó su perfil de Instagram para presumir del regalo, y acompañó la foto del coche con un 'Gracias, mi amor'.



El nuevo coche de lujo de la gran colección del luso es un Rolls-Royce Dawn Silver Bullet descapotable, con un motor V12 bi-turbo de 6.6 litros, 570 caballos de potencia y capacidad para pasar de 0 a 100 km/h en menos de 5 segundos, según las webs especializadas. Rolls-Royce dejó de aceptar en marzo pedidos de este modelo, cuyo precio ronda los 400,000 euros.



No es la primera vez que la modelo española regala un coche a Cristiano, que el pasado mes de febrero recibió de Georgina un Cadillac Escalade con motivo de su 37 aniversario.



La colección del jugador incluye vehículos de lujo como un Lamborghini Aventador, un Ferrari 559 GTO e incluso uno de los diez Bugatti Centodieci que existen, cuyo precio ronda los ocho millones, entre muchos otros.



Esta Navidad fue un momento de alegría en un año turbulento para Cristiano Ronaldo, de 37 años, actualmente sin club tras su mediática y polémica salida del Manchester United.



Además, vivió un Mundial de Catar decepcionante y marcado por las desavenencias con el ya ex seleccionador portugués, Fernando Santos, que le relegó al banquillo durante algunos partidos del torneo.



Portugal fue eliminado en cuartos de final por Marruecos (1-0), por lo que Cristiano no pudo cumplir su sueño de ganar el título mundial para su país en el último campeonato del mundo de su carrera.



Cristiano lleva varias semanas siendo relacionado con el Al Nassr, y su fichaje podría producirse en breve. Sin embargo, cuando se le preguntó al respecto durante el Mundial, se limitó a decir que 'no es verdad'.



El director deportivo del club saudí, el luso-brasileño Marcelo Salazar, señaló este lunes en una entrevista al portal Flashscore que no está 'autorizado a decir ni sí ni no' sobre la contratación de Cristiano Ronaldo, ya que se trata de una negociación de 'enorme magnitud'.