Razón por la que Donovan Carrillo se retira del Mundial 2022

Video: Olimpiadas

El patinador mexicano iba a realizar su debut este jueves en el Mundial de Patinaje Artístico que se realiza en Montpellier, Francia

Por: Luz Camacho

marzo, 24, 2022 10:07

Comentarios

El patinador mexicano Donovan Carrillo se retira del Mundial de Patinaje Artístico 2022, debido a que sus patines no llegaron a Montpellier, Francia, lugar donde se desarrolla la justa.

La Unión Internacional de Patinaje (International Skating Union) dijo en un comunicado que "Carrillo ha abandonado debido a motivos personales (...). El equipaje con sus patines no llegó a tiempo para la competición".

De acuerdo con María José Alcalá, presidenta del COM, el entrenador le informó que "una empresa de paquetería no le entregó los patines de Donovan a la aerolínea y están extraviados. Le dieron unos nuevos, pero no se sintió cómodo. Donovan Carrillo no pudo participar en el Mundial".

Carrillo iba a salir a debutar en la justa este jueves a las 16:00 horas, tiempo del centro de México.

Error del COM

El COM en su cuenta de Twitter había afirmado que Donovan Carrillo ya contaba con sus patines.

Sin embargo, horas más tarde el Comité ofreció una disculpa debido a que su información fue incorrecta.