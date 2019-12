Rayados vuela rumbo a Qatar; empacan confianza y sueñan con vencer al Liverpool

Los Rayados del Monterrey emprendieron su viaje a Qatar, y antes de partir, en el Aeropuerto, el jugador Miguel Layún dijo sentirse confiado en ganarle al Liverpool

Víctor Álvarez -

El defensa de los Rayados de Monterrey, Miguel Layún, aseguró sueñan con ganarle al Liverpool en el próximo Mundial de Clubes, porque eso no se los puede quitar nadie y que el equipo viaja en busca de hacer un buen papel en el torneo internacional.

"Siempre he soñado en lo más grande, todos lo que estamos aquí a nivel profesional, a todos nos dijeron que no podíamos alcanzar lo que hemos buscado, (a mí) que no podía jugar en Sevilla, la Champions League, que no merecía jugar futbol profesional.

"Por qué no soñar que podemos ganarle a un equipo de la UEFA, después será lo que tiene que ser, pero soñar no te lo puede quitar nadie", expresó el jugador del conjunto albiazul.

El plantel viajó este día a Houston, Texas, y de ahí se trasladarán a Qatar, para enfrentar la justa internacional en busca de tener un buen resultado en lo que será la cuarta participación del equipo en un Mundial de Clubes.

Después de esa participación, los Rayados de Monterrey tendrán que volver a México para enfrentar la final del Torneo Apertura 2019, luego que consiguieron su pase al derrotar en semifinales a los Raydos del Necaxa.