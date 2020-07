Rayados vs Toluca en riesgo de suspenderse por huracán "Hanna"

Por: Redacción Web

MONTERREY.- Ante la espera de que el huracán 'Hanna' "pegue" a Nuevo León con mayor intensidad el día de mañana, el equipo de futbol Monterrey ha informado en rueda de prensa que existe la posibilidad de que el juego ante Toluca, se suspenda.

Pese a que el director técnico Antonio Mohamed asegura que el plantel se encuentra bien y con la ilusión de jugar, están en comunicación con Protección Civil de Nuevo León, con la Liga y el equipo contrincante para determinar si es conveniente jugar.

Dijo que entre las cosas que se están analizando están el proteger a los protagonistas del partido, el traslado del rival, entre otras.

