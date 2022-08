Rayados va de nuevo por el liderazgo contra Necaxa

Foto: Archivo

Los rayados se enfrentan al Necaxa y con solo un punto por debajo del líder del torneo, va de nuevo por el liderazgo de la tabla.

Por: Edson López

agosto, 12, 2022 20:19

Los regiomontanos se darán cita a las 21:00 hrs en el estadio Victoria, para enfrentarse contra los Rayos rojos del Necaxa.

El partido para el Monterrey supone una oportunidad para volverse a posicionar como el líder de la tabla, siendo hasta el momento, el máximo goleador del Torneo apertura 2022.

Por su parte, Necaxa tiene el lugar número 5 en la tabla general con 12 puntos, y de ganar el encuentro, podría llegar a emparejar a los dos equipos regiomontanos.

Los regiomontanos están conscientes de la importancia del partido y no piensan dar tregua alguna, además de venir de uno de los encuentros más intensos contra León, donde anotaron la abrumadora cantidad de 5 goles a su rival, no solo siendo el maximo goleador, si no que se ha coronado como el ataque mas fuerte de la Liga Mx.

El Necaxa tendrá que aprovechar estar en su terreno para lograr contender a los albiazules y tener oportunidades de gol en la portería visitante.

