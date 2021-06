Rayados: Detalle con Boca posterga presentación de Esteban Andrada

Esteban Andrada llegó este domingo a Monterrey, pero aún no pueden oficializarlo como refuerzo rayado

Por: Gerardo Suárez

junio, 21, 2021

Monterrey, Nuevo León.- A Esteban Andrada lo esperaban con la tradicional gorra y bufanda para presentarlo como portero de Rayados del Monterrey.

Sin embargo, el Monterrey aún no puede hacer oficial la incorporación del 'Sabandija' debido a que aún no está al 100 por ciento desvinculado de Boca Juniors. De hecho, a su arribo no se le permitió brindar declaraciones a la prensa que lo esperaba este domingo.

Pese a que el internacional argentino ya se encuentra en México, los Xeneizes y los del Cerro de la Silla aún deben resolver una situación administrativa relacionada a la forma de pago del jugador según trascendió.

Los regios desembolsarán 6 millones de dólares a cambio de los derechos federativos de Andrada; sin embargo, y pese a que ambas directivas habían quedado en cierta forma de pago, una modificación de última hora en el esquema de entregar el dinero, evitó que los boquenses se desvincularan del jugador por completo.

Y es que Boca esperaba un solo depósito ya que, con ese dinero, buscarían cerrar refuerzos, entre ellos al americanista Roger Martínez. Pero no contaron con sus pares regios decidieran hacerlo en partes.

Se espera que este lunes, en el transcurso del día, se reúnan ambas partes para destrabar esta última situación y así Rayados pueda oficializar al ´Sabandija´.

De hecho, aún y cuando la directiva albiazul había organizado la presentación del arquero para este mismo día por la tarde se decidió suspender el evento y hacerlo para mañana martes. Por lo pronto hoy, a muy temprana hora, se realizó los exámenes físicos y médicos de rigor.