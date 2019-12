Rayados baja a Janssen del Mundial de Clubes

Por: Luis Alberto Madrigal





La Pandilla decidió informar a la FIFA sobre la lesión de ruptura fibrilar en el aductor derecho del jugador holandés, para poder hacer un cambio de futbolista, a 24 horas de su debut en el torneo, como lo estipula el reglamento.

Es así como el equipo que dirige Antonio Mohamed no se complicó y decidió guardar a Vincent para la Final del Apertura 2019 ante América, luego de que el playera "9" sorprendió a propios y extraños con su actuación en los Cuartos de Final y Semifinal.

El juvenil William Mejía es un mediocampista de contención, y podría salir a la banca ante Al-Saad, si es que ´Toni´ decide guardar a Celso Ortiz, quien se resintió durante una práctica previa, pero entrena con normalidad.

El argentino Nicolás Sánchez se manifestó ante la baja del ´Toro´, y dijo no preocuparse su ausencia ya que el equipo cuenta con el segundo máximo artillero en la historia del club, Rogelio Funes Mori, pero agradeció el esfuerzo del europeo en la Liguilla.

"Pesará lo mismo que no haber tenido al ´Mellizo´ en la Liguilla. Por suerte no lo sentimos No nos preocupa que nos falte Vincent, si estuvieran los dos (Funes-Janssen) sería lo ideal porque pueden dejar la vida en la cancha, que saben que está el otro para suplantarlo", aseguró Sánchez.

"No pudo hacerlo (jugar el Mundial) y se lo agradecemos porque se entregó al máximo en un momento muy difícil cuando todos creían que no iba a poder cumplir con la función", concluyó.