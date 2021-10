Rayados 75 participará en festival de cine en Nueva York

El filme dirigido por Fernando Kalife participará en el Festival Internacional de Cine sobre Futbol que se realizará en Nueva York

Por: Redacción INFO7

octubre, 13, 2021 20:42

Nuevo León.- Los Rayados del Monterrey están cerca de disputar una nueva Final en la Concachampions y se alistan para cerrar en lo más alto de la tabla general en el Apertura 2021, pero también se preparan para una nueva competencia, en esta ocasión en la pantalla grande.

Y es que la película Rayados 75, el largometraje dirigido por el cineasta regiomontano Fernando Kalife, donde se relata la historia del Club de Futbol Monterrey ha sido seleccionado para concursar en el Festival Internacional de Cine sobre Futbol 'Kicking and Screening', en la ciudad de Nueva York, donde buscarán ganar el premio Golden Whistle.

Consulado de México en Nueva York invita a premiere de película sobre Rayados

Mediante su cuenta en Twitter, el Consulado General de México en Nueva York invitó a los aficionados albiazules para que vean el filme.

Será este jueves 14 de octubre, a las 19:00 horas, cuando se exhiba la película.

Premiere de la película mexicana "Rayados 75" en el festival de cine sobre futbol (soccer) @KSFilmFest, del club de futbol @Rayados de Monterrey.



Dirige: @ferkalifeg



¿Contra quiénes competirá Rayados 75?

A continuación te presentamos los posters de las películas que competirán con Rayados 75

Casuals: la historia de la legendaria moda en la terraza: Cuenta la extraordinaria historia de una subcultura juvenil centrada en el fútbol que se pasó por alto y que se extendió por Inglaterra a finales de los años setenta y ochenta

Fútbol a lo grande: el notable ascenso y caída de la NASL: Casi 40 años después de su desaparición, la Liga de Fútbol de América del Norte continúa perdurando en la memoria y la imaginación de los fanáticos del fútbol en los Estados Unidos y más allá

El fin de la tormenta: Con un acceso sin precedentes al Liverpool FC, The End of the Storm es la apasionante historia interna de la temporada ganadora de la Premier League 2019/20