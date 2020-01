Rafael Nadal lanza pelotazo en la cabeza a una de las niñas recogepelotas durante partido en Australia

Después del partido le regaló su banda para la cabeza antes de saludar al público

Azteca 7 Deportes - 23/01/2020 09:46 a.m.

AP -

Rafael Nadal se llevó un susto el jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia contra el argentino Federico Delbonis, tras golpear en la cabeza por accidente a una de las niñas que recogen las pelotas.

El tenista español le dio un beso en la mejilla a la niña y se disculpó. Después del partido le regaló su banda para la cabeza antes de saludar al público.

"Ha sido uno de los momentos que más miedo me han dado en la cancha de tenis, la pelota iba rápido y se fue directo a su cabeza", dijo Nadal. "Estaba muy espantado por ella. Me alegra que estés bien, eres muy valiente. Bien hecho".

La victoria 6-3, 7-6 (4), 6-1 fue difícil para Nadal.

Los primeros dos juegos en la Rod Laver Arena tomaron 18 minutos, y Nadal perdió seis oportunidades de punto de quiebre antes de que Delbonis se mantuviera 1-1.

Nadal convirtió una de las nueve oportunidades de quiebre en el primer set y ninguna de las nueve en el segundo, pero logró dos de dos en el tercero.

Ahora se enfrentará a su compatriota Pablo Carreño Busta, quien venció al alemán Peter Gojowczyk.

Sobre su nivel tras dos rondas en Melbourne, Nadal reconoció que "necesito mejorar".

A la caza de igualar el récord de 20 títulos de Roger Federer en las grandes citas, Nadal se mostró confiado en seguir en alza.

"Voy a mejorar porque creo que estoy haciendo las cosas suficientemente bien", sostuvo. "En los entrenamientos me estoy siendo cada vez mejor, pero en los partidos no me estoy soltando como se debe al comienzo del partido".

Otros nombres destacados que accedieron a la tercera ronda fueron Daniil Medvedev, finalista del último Abierto de Estados Unidos; Dominic Thiem, subcampeón de las dos ediciones previas del Abierto de Francia; y Alexander Zverev (7mo cabeza de serie).

El australiano Kyrgios discutió con sus acompañantes e imitó los gestos típvenció a Gilles Simon 6-2, 6-4, 4-6, 7-5; Taylor Fritz 4-6, 6-7 (5), 7-6 (4), 6-2, 6-2 derrotó a Kevin Anderson y el francés Dominic Thiem venció al australiano Alex Boult 6-2, 5-7, 6-7 (5), 6-1, 6-2.

También lo hicieron un trío de mujeres que han alcanzado el número uno del ranking y que han conquistado títulos de Grand Slam: Simona Halep, Angelique Kerber y Garbiñe Muguruza.

La rumana Halep venció a la británica Harriet Dart por 6-2, 6-4; la alemana Kerber dio cuenta 6-3, 6-2 de la australiana Priscilla Hon; y la hispano-venezolana Muguruza se impuso 6-3, 3-6, 6-3 a la local Ajla Tomljanovic.

Las 10 principales preclasificadas del cuadro femenino alcanzaron la tercera ronda, algo que no se daba en el Abierto de Australia desde 2007 y en un Grand Slam desde el Wimbledon de 2009.

También pasó de ronda CiCi Bellis, una californiana de 20 años que está en el puesto 600 de la clasificación tras pasar por cuatro operaciones en el brazo.

Bellis derrotó a Karolina Muchova, 20ma preclasificada,

El polvo rojo y la lluvia dieron a las canchas azules del Abierto de Australia un aire a Roland Garros, añadiendo más factores inesperados al primer grande de la temporada.

La lluvia en tres de los cuatro primeros días ha causado problemas para jugadores y organizadores, poco más de una semana después de que el humo de los incendios forestales situara la calidad del aire en Melbourne entre las peores del mundo.

El jueves se demoraron partidos en las pistas al aire libre por los chaparrones. En las tres pistas con cubiertas retráctiles, la jornada siguió como estaba previsto. Medvedev, el 4to cabeza de serie, necesitó atención médica cuando le sangró la nariz antes de derrotar al español Pedro Martínez por 7-5, 6-1, 6-3.