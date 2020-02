Racing Point presenta el RP20, el nuevo coche de 'Checo' Pérez

EFE -

Racing Point eligió como escenario el lago de Mondsee por estar próximo a la sede de la compañía austriaca de agua BWT, que se ha convertido en el principal patrocinador de la escudería.

'Checo' Pérez y Lance Stroll, que llevaron a la escudería al séptimo puesto del campeonato de constructores, estuvieron presentes para revelar al mundo el nuevo coche. Estuvieron junto al director del equipo, Otmar Szafnauer.

"Este año queremos la cuarta plaza. Queremos estar más cerca de los tres primeros, y al frente del resto. Este año queremos dar un paso adelante", dijo Szafnauer.

"No es tan fácil porque la competencia es cada vez más fuerte. McLaren hizo un muy buen trabajo el año pasado. Renault, con la compañía de automóviles y los 650 empleados detrás... Incluso Toro Rosso (ahora Alpha Tauri), con el trabajo que hizo Honda", añadió.

Checo Pérez, que recientemente extendió su contrato con el equipo, dijo: "Nunca pensé que me quedaría tanto tiempo, pero es genial. He visto al equipo crecer tanto... Y con la nueva administración y el apoyo de BWT no hay otro equipo que haga tanto como este equipo".

"El futuro se ve brillante y estoy muy feliz de conseguir esta ampliación del contrato", agregó el mexicano.