Prohibirá Qatar venta de alcohol en estadios durante el Mundial

Por: Redacción

El embajador de Qatar en México, Mohamed Al Kuwari, comentó que no se venderá alcohol en las gradas del los estadios, durante la Copa Mundial del 2022, por seguridad de los aficionados que asistan al torneo.

"Qatar es un país como México. No se puede tomar alcohol en la vía pública, pero en todos los hoteles, en todos los bares, hay alcohol, hay tequila, hay mezcal. Sólo no se permitirá tomar alcohol en los asientos del estadio. Puedes tomar donde quieras, pero no adentro. Tampoco botellas de agua, por el plástico, es por seguridad del público", comentó el diplomático.

Al Kuwari aseguró que la FIFA pidió que por seguridad de los asistentes no hubiera alcohol en las gradas, pero sí se venderá en bares y hoteles, además de algunos puntos alrededor del estadio.

"Es mejor para el evento que cuando hay alcohol adentro. Hay muchos partidos que tienen alcohol adentro y saltan los aficionados a la cancha. FIFA dice que es mejor tomar alcohol afuera, no adentro", agregó. "En los asientos, pero afuera, en la Fan Zone, sí", específico Al Kuwari.

El embajador también explicó que una de sus metas es tener todos los inmuebles para el Mundial este año, con lo que estarían listos para la Copa del Mundo dos años antes de lo previsto.

"La infraestructura para la Copa Mundial puede estar lista este año, ocho estadios, hoteles, carreteras, el metro más rápido del mundo, estará este año, dos años antes del Mundial. Sería un récord".