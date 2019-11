Presume con orgullo la playera del 'hat-trick' de Vincent Janssen

Seguidor de Rayados vive momento inolvidable al estar cerca de su ídolo, el holandés Vincent Janssen y recibir como regalo la playera con la que el delantero marcó tres goles al conjunto de Cafetaleros en el duelo de Copa MX

INFO7

Por: Ernesto Ochoa

Desde que Sebastián vino al mundo nació con el ADN rayado que le engendro su padre, pero lo que vivió la noche del martes en el "Gigante de Acero" no lo olvidará jamás.

Su nuevo ídolo, el holandés Vincent Janssen coronó el partido metiendo un hat-trick en la goleada a Cafetaleros.

Al término del partido, el delantero albiazul caminó rumbo al vestidor y al ingresar al túnel, un hincha rayado le pidió una fotografía.

Vincent, se quitó la casaca y se la entregó a Sebastián, quien estaba en la tribuna con su papá.

"Al final ya pasan todos, el último que pasa es Vincent Janssen, el se tardó porque le hicieron entrevista por el hat-trick. Le pedí foto y se empieza a quitar la camisa y me emocioné y me la dio. Me sentí muy emocionado porque no me lo esperaba", recordó Sebastián.

Entre su colección de playeras del equipo de la Pandilla del Monterrey, hoy puede presumir la más nueva y obsequiada por el jugador europeo.

La humildad y bondad mostrada por el "Toro" Janssen quedó manifiesta en una selfie haciendo feliz a un niño rayado ya que este 9 de noviembre cumple 14 años.

