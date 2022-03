Presenta Rayados oficialmente a Víctor Manuel Vucetich

El club de Monterrey le da nuevamente la bienvenida a su director técnico

Por: Luz Camacho

marzo, 03, 2022 15:33

El club de Monterrey presenta y da nuevamente la bienvenida a Víctor Manuel Vucetich en su segunda etapa como entrenador de la institución.

Mencionó que aunque el contrato sea hasta diciembre de 2023, espera que sea por mucho tiempo más.

En la serie de preguntas y respuestas, Víctor Manuel Vucetich dijo que para este reto llega sumamente contento.

Agrega que a pesar de las circunstancias en que se encuentra el equipo considera que está lleno de jugadores de alto nivel como para poder resolver la problemática.

Aunque Vucetich considera que estos dos días que ha estado con el equipo es poco el tiempo para ya tener detectado el motivo que ha provocado la baja en el rendimiento de Rayados, considera que la confianza es uno de los factores.

"Considero que hoy día y lo que a través de los partidos anteriores he estado siguiendo sé que en un momento dado por ejemplo la confianza es uno de los factores que interviene y la experiencia que he vivido varias cosas por el estilo creo que me da la posibilidad de poder entender ese tipo de problemáticas y también saber cómo buscar las soluciones", respondió el entrenador tamaulipeco al reportero de Azteca Deportes.

Sobre la integración de Aldo De Nigris al cuerpo técnico, Davino afirmó que fue a petición del propio Vucetich al saber que ya formaba parte de la institución.

Por otro lado, agradeció a Hugo "Misionero" Castillo por todo el trabajo que hizo a lo largo de cuatro años en el equipo.

"Él a decidido probar suerte en algún otro proyecto desligándose del equipo", dijo Duilio.

"Misionero" Castillo, quien era auxiliar técnico de Javier Aguirre, dio un paso al costado del Club Futbol Monterrey, luego de que se le ofreció dirigir a Raya2 y rechazar la oferta.