Porristas de los Cowboys fueron espiadas por un ejecutivo

Las cuatro porristas afectadas recibieron 2.4 millones de dólares para evitar consecuencias legales al acusado de voyeurismo.

Por: Brenda González

febrero, 16, 2022 19:25

Los Dallas Cowboys tuvieron que pagar 2.4 millones de dólares por un acuerdo de confidencialidad, luego de que cuatro integrantes de su escuadra de porristas acusaran de voyeurismo a un ejecutivo senior del equipo.

Cada una de las afectadas recibió 399 mil 523 dólares por este hecho, que ocurrió durante un evento de 2015 en el AT&T Stadium, de acuerdo con ESPN.

Una de las porristas aseguró que Richard Dalrymple, vicepresidente senior de relaciones públicas y comunicaciones, se escondió detrás de una pared y extendió su iPhone hacia ellas mientras se cambiaban de ropa.

Se dijo que Dalrymple tuvo acceso al vestidor empleando una llave de seguridad.

Esta no es la única acusación en contra del ejecutivo, pues un aficionado de los Cowboys dijo que el hombre tomó fotografías debajo de la falda de Charlotte Jones Anderson, una vicepresidente senior del equipo e hija del propietario Jerry Jones.

Tras esto Richard emitió un comunicado calificando ambas acusaciones como falsas.

"Entiendo la naturaleza muy seria de estas acusaciones y no las tomo a la ligera. Las acusaciones son, no obstante, falsas. Una fue accidental y la otra simplemente no ocurrió. Todo lo que se alega fue investigado a profundidad hace años, y cooperé totalmente", dijo Richard Dalrymple.

Aunque Dalrymple continuó laborando para los Cowboys, sí recibió una advertencia formal por escrito, cuyo contenido no fue expuesto al público.

El principal portavoz y confidente de Jerry Jones anunció su retiro el pasado 2 de febrero, luego de 32 años en el equipo, sin embargo, nadie de la institución agradeció sus años de trabajo, y su jubilación no fue mencionada en el portal del club.