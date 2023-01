‘Ponchito’ González busca llegar al Mundial del 2026

El mediocampista mexicano de Rayados mencionó en entrevista exclusiva para Azteca Noreste Deportes que su sueño es jugar en Italia.

Por: Alejandro Aguirre

Enero 05, 2023, 21:25

Ha sido uno de los mejores jugadores de Rayados en los últimos torneos. De hecho, muchos pedían a Arturo Alfonso González González en el Tri del ‘Tata’ Martino, lo cual finalmente no se dio, sin embargo, el oriundo de Reynosa no quita el dedo del renglón y en entrevista exclusiva para Azteca Noreste Deportes, reveló que su meta es el 2026.

“Para mi es un sueño que está a pasos adelante de mi y que tengo que trabajar para ganarme esa oportunidad, lo platicaba con mi novia que mi tirada es el 2026”, dijo.

Sobre el proceso rumbo a Qatar, dijo, “El proceso pasado llega justo a pesar de que sentía que estaba pasando por un buen momento, llega la lesión y es prácticamente cuando iniciaba el proceso, pero por algo pasó y ahora estoy muy consciente de lo que tengo enfrente y de la oportunidad que Dios me da de estar hoy aquí y de poder hacer las cosas bien para por ganarme una oportunidad en la selección”.

Pero Ponchito tiene otro sueño profesional, el europeo, “Me encantaría, para mi es un sueño Europa, no lo veo lejos, pero tampoco me quita el sueño si no voy a Europa, estoy en una institución que te da todo, que tiene un excelente estadio, excelente afición, mi familia vive muy cerca de acá, aquí estoy muy feliz, muy contento y agradecido con la institución que se ha portado de diez puntos, lo que me corresponde es hacer lo mejor dentro del campo”… Hace una ligera pausa y aprovechamos para preguntarle en que equipo o país le gustaría jugar, “Ahora no tengo un equipo en específico y no me gustaría decirte algún nombre pero me encantaría jugar en Italia”… El porqué de ello, respuesta corta pero convincente, “Mi novia es de ahí.

Por otro lado, charló sobre el torneo que está por arrancar, “Anímicamente el equipo está bien, físicamente se hizo una pretemporada espectacular, los partidos que se hicieron de pretemporada se jugaron muy bien, ahora vamos con todo el envión para el primer partido hacerlo de la mejor manera”.

Para este torneo, por lo potente del plantel el Monterrey podrá tener diversas variantes de juego, “Es algo que nos ha comentado Víctor, como nos vamos a mover, el tipo de variantes que tenemos, el tipo de parado que se puede hacer con tantos jugadores, creo que eso nos va a ayudar mucho durante el torneo”.

Y ¿Cómo se sienten más cómodos jugando? “Cuando más nos sentimos cómodos es con la pelota, pero hay lapsos del partido en que el rival se va al ataque, o por un marcador a favor de nosotros o por circunstancias del partido hay que saber manejarlas, no los noventa minutos podemos hacerlo pero trabajamos para la mayor parte del partido ser nosotros los protagonistas, los que tenemos la pelota y demás, pero es difícil mantenerlo los noventa minutos, hay que saber jugar las dos circunstancias, el tener la pelota y al no tenerla siempre mantener el orden”.

Ahora bien, el canterano del Atlas, también nos habló sobre en que posición y bajo que esquema le gusta más a él jugar, “En el 4-3-3 siendo como interior, cuando jugamos 4-4-2 que me tiran a la banda tiendo a cerrarme, y en muchos parados que ha puesto Víctor que me pone por izquierda es lo que me pide, que me termine cerrando para que el lateral pase, al final donde mejor me siento, más cómodo es el 4-3-3 siendo interior”.

En la charla realizada a las afueras de El Barrial, González luce tranquilo, maduro, reflejo de lo que también le sucede en cancha, y para ello tiene una explicación, “El tema de ser más constante, siento que llegué a una madurez futbolística que me ha ayudado mantenerme en ese nivel, el profesionalismo fuera de cancha, la estabilidad que me ha dado y que influye muchísimo el que mi novia ahora esté conmigo, en casa, eso me suma mucho a lo personal, y me deja solamente hacer lo mío dentro del campo, son muchas cositas que me han ido sumando que hacen que yo sea más libre, que pueda hacer las cosas que a mi me gustan y eso es lo que ha hecho que en lo futbolístico tenga buen nivel”.

Pero, se le ha cuestionado de bajar su nivel cuando ha sido sujeto de las dosificaciones en Rayados, “No sé si me afectó, porque al final siempre tenemos que trabajar para si nos toca jugar noventa minutos o cinco minutos, o si no nos toca jugar trabajar el doble, pero sí fue un formato diferente, el torneo fue muy corto, fueron muchos partidos que se jugaban entre semana y fin, entre semana y fin, incluso lo resentimos en unas fechas, pero no hay excusas, era mantener ese nivel en toda la temporada y también entrar bien a la liguilla que era importante porque podrás hacer muy bien torneo y si en la liguilla no andas bien es un torneo aparte y eliminación directa, nos costó ese tema pero somos conscientes y ahora trabajar para que no nos pase”.

Por último, Ponchito habló sobre lo que le representa medirse al Guadalajara, “Siempre en lo personal le da un poquito de sazón diferente, creo que eso me ayuda cada que jugamos contra Chivas, pero estando aquí siempre trato de dar lo máximo de mi contra el equipo con el que juguemos, siempre con profesionalismo y por respeto a mis compañeros, a mi profesión, al equipo, entonces espero este fin de semana hacer un gran partido en lo individual y que el equipo también en lo colectivo represente lo que es el equipo y podamos empezar con el pie derecho”, es interrumpido, y se le da el dato de que Chivas solo ha perdido una ocasión en el Gigante de Acero, solo sonríe y cierra el comentario, “Ya veremos este fin de semana”.