Político de Surinam debuta como futbolista a sus 60 años

Brunswijk, que jugó 54 minutos con el dorsal 61 y el brazalete de capitán, salió haciendo honor a su puesto encabezando al resto de jugadores.

Por: Brenda González

septiembre, 22, 2021 14:48

A sus 60 años de edad, Ronnie Brunswijk, vicepresidente de Surinam y antiguo líder guerrillero, debutó como futbolista en el Inter Moengotapoe, equipo de su propiedad.

El duelo de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions League se disputó en su propia casa en contra del Olimpia de Honduras, equipó que apaleó a los locales con un contundente 6 – 0.

Los medios de Surinam mostraron el tardío debut de su vicepresidente, quien con una barriga impropia de un deportista se mostraba contemplativo mirando a sus compañeros en medio del terreno de juego..

Brunswijk, que jugó 54 minutos con el dorsal 61 y el brazalete de capitán, salió haciendo honor a su puesto encabezando al resto de jugadores.

El desempeño de Brunswijk no parece que fuera destacado y decidió no terminar el partido, que no podrá repetir en Honduras debido a sus problemas con la justicia que le impiden salir del país.

Reparte dinero al equipo rival

Luego de su polémico debut en el campo de juego, Ronnie Brunswijk continuó generando controversia.

En redes sociales se difundió un video donde se muestra al político repartiendo dinero a los jugadores del Olimpia de Honduras en los vestidores del estadio.

Ante esto, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) anunció que iniciaría una investigación en su contra.

Seguro todos leyeron la historia Ronnie Brunswijk, presidente del Inter Moengotapoe y Vicepresidente de Surinam que ayer jugó un partido de Concacaf a los 60 años.

Después del partido fue al vestuario de Olimpia a repartir dinero.

Concacaf va a tener que intervenir pic.twitter.com/ytZ55tH3Ki — Andres Agulla (@aagulla_espn) September 22, 2021

¿Quién es Ronnie Brunswijk?

La Asamblea Nacional de Surinam eligió en julio de 2020 al antiguo líder rebelde, al frente del Partido de Liberación General y Desarrollo (ABOP), para el puesto de vicepresidente.

El acto fue liderado por el propio Brunswijk debido a su posición de presidente de la Asamblea Nacional.

El nombramiento de Ronnie como vicepresidente llegó acompañado de fuerte polémica, ya que fue condenado en los Países Bajos por tráfico de drogas y es reclamado por tribunales internacionales.

Brunswijk es una controvertida figura en su país por tratarse de un ex líder rebelde, político y empresario que después de haber servido a principios de la década de 1980 como el guardaespaldas personal del ex presidente del país y antiguo militar, Desi Boutersen, formó el grupo guerrillero Ejército de Liberación de Surinam, mejor conocido como el Comando de la Selva.

Cabe destacar que Surinam es un país sudamericano de medio millón de habitantes que hace frontera con Guyana, Guayana Francesa y Brasil.

COMPARTE ESTA NOTA

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado