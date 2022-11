Podio para 'Checo' en el GP Abu Dabi y bronce en el mundial

'Checo' Pérez logró la decimoquinta victoria del año en la carrera que despidió la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi

Por: Redacción

Noviembre 20, 2022, 8:41

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la decimoquinta victoria del año en la carrera que despidió la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, en el que monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo, logró el subcampeonato al ir a una sola parada, y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) fue tercero y también bronce en el Mundial.



La plata fue doble para Ferrari, que se aseguró la segunda posición del Mundial de constructores por delante de Mercedes. El español Carlos Sainz fue cuarto y su compatriota Fernando Alonso abandonó en su última carrera con Alpine cuando luchaba por los puntos.



'Checo' Pérez contento porque lo dió todo



El mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) se mostró 'contento' a pesar de no haber conseguido el subcampeonato del mundo de Fórmula 1 porque lo dio 'todo' en la pista.



Checo quedó a 1.3 segundos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en una contrarreloj en la que no pudo dar caza a su rival, con el que competía por la plata en el Mundial.



'Estuvo muy apretado y al final tienes que estar contento porque lo he dado todo y como equipo también lo hicimos durante la temporada y seguro que volveremos más fuertes la temporada que viene', declaró en la entrevista a pie de pista.



El tapatío consideró que tuvo 'grandes momentos, grandes batallas' y también 'algunos problemas con la gestión de los neumáticos en carrera'.



'Espero mejorar la próxima temporada y ser un poco más fuerte', deseó Pérez, bronce en el Mundial de 2022.