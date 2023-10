 Piqué se cae durante evento de la Kings League en México

El ex de Shakira realizaba la presentación oficial de todos los clubes y presidentes de la Kings League Américas, en la CDMX, cuando sufrió el accidente.

La gala de presentación de la Kings League Américas tuvo lugar en la Ciudad de México la noche del martes, y contó con la asistencia de Gerard Piqué, el reconocido futbolista español. Lo que nadie esperaba era que Piqué se convirtiera en el protagonista inesperado de la noche debido a un incidente que se volvió viral.

El incidente ocurrió durante uno de los descansos de la gala, cuando Piqué se dirigía a la grada del plató para firmar un autógrafo a un niño. Mientras hablaba por teléfono, el exjugador del Barcelona tropezó y cayó por un agujero que separaba el plató de la grada.

Las imágenes muestran que Piqué no calculó bien la distancia al bajar del plató hacia esa zona de separación, lo que llevó a su caída. Varios técnicos cercanos al lugar del accidente mostraron preocupación por el incidente.

Sin embargo, apenas unos segundos después de la caída, Piqué se levantó indicando que no se había lastimado y que el percance no había tenido consecuencias graves. Incluso algunos de sus amigos, como Ibai, compartieron el video y preguntaron a Piqué sobre lo sucedido, a lo que el exdefensa respondió con humor: "Truco de magia".

Después de la conmoción causada por la caída de Gerard Piqué y sin conocer las consecuencias reales del incidente, el presidente de la Kings League, Adri Contreras, aclaró la situación. Piqué, quitando importancia al asunto mientras comía palomitas, señaló que fue "un poco de show" y que "caí de pie".

Las redes sociales se llenaron de comentarios ingeniosos y bromas sobre la vida personal de Piqué, generando una gran cantidad de interacciones. Mensajes como "Ya no me cae tan mal Piqué", "CLARA-mente no vio el escalón" o "Siempre cae de pie" inundaron Internet en respuesta a la caída del exdeportista de élite.

Kings League Américas es una realidad

La Kings League Américas ha tenido un éxito abrumador en Internet, y el próximo año se expandirá más allá de España. La edición de América se presentó oficialmente en la Ciudad de México.

Piqué siguió la fórmula de España al elegir a famosos streamers, influencers y futbolistas como presidentes de equipos, como Mercedes Roa, James Rodríguez, Pelicanger, Jero Freixas, Escorpión Dorado, Werevertumorro, Germán Garmendia, Chicharito Hernández, Zeein, Alana, Barca, Castro, Los Futbolitos, y Alofoke Westcol, y Arcángel y The Donato.

Miguel Layún asumirá el cargo de presidente de la competición, mientras que el español Marc Crosas fue nombrado director. La Kings League Américas promete emocionantes enfrentamientos en su nueva edición, fusionando el fútbol con el mundo digital y el entretenimiento.

