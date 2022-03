'Piojo' y 'Vuce', dos DT's con pasado en Tigres y Rayados

Miguel Herrera y Víctor Manuel Vucetich, ambos con historial en Tigres y Rayados, se verán las caras en la edición 127 del Clásico Regio

Por: Redacción INFO7

marzo, 14, 2022 20:31

La edición 127 del Clásico Regiomontano entre Tigres y Rayados tendrá un condimento especial: los entrenadores Miguel "Piojo" Herrera y Víctor Manuel Vucetich se verán las caras desde el banquillo recordando que en el pasado comandaron los equipos rivales.

Por primera vez en la historia, la confrontación entre los dos clubes tradicionales de Nuevo León vivirá un caso sinigual.

Nunca se habían medido dos directores técnicos que hayan dirigido a ambos conjuntos en 47 años de existencia de la rivalidad regional.

El caso de Vucetich es peculiar debido a que vive su segunda etapa con el Monterrey, tal como la tuvo con los Tigres durante la temporada 1995-1996 y entre 1999 y 2000. En tanto, la primera época como estratega albiazul la vivió entre 2009 y 2013.

En cambio, "El Piojo" Herrera es recordado por su paso como timonel de los Rayados entre los años 2004 y 2007, en el que le ganó tres clásicos a los Tigres, el equipo que hoy ha catapultado su carrera como entrenador y que lo tiene peleando en el "top 3" de la clasificación general.

Recientemente, Herrera se sumó a la selecta lista de entrenadores que dirigieron a ambos equipos al igual que Vuce. No obstante, sus números en los clásicos no son buenos, al haber dirigido 12 partidos a ambos equipos, con saldo particular de sólo tres ganados, dos empatados y siete perdidos, el último de ellos ya como Tigre.

Vucetich es el más experimentado al haber comandado un total de 14 "derbis" entre ambos conjuntos (12 como Rayado y 5 con Tigres). Su balance personal es de ocho ganados, cinco empates y cuatro duelos perdidos.

Como dato adicional, será la segunda rivalidad del futbol mexicano en la que ambos se vean las caras, pues la última vez que se enfrentaron fue en el Clásico Nacional: Vucetich dirigía a Chivas y Herrera al América, en la Liguilla del torneo Guardianes 2020.

Con información de elhorizonte.mx

