'Piojo' culpa al VAR por derrota de Tigres

Foto: Especial

Dijo que sabe será regañado por la directiva de Tigres tras las declaraciones

Por: Alejandro Aguirre

abril, 19, 2022 22:47

Aguascalientes.- Tras la derrota sufrida ante el Necaxa, el estratega de los Tigres, Miguel Herrera, tronó en contra del VAR, ya que consideró fue una herramienta que no se utilizó bien en el primer tanto de los locales, argumentando una posición adelantada.

“¿Qué detalles encontramos?, éste, esto cambia un partido, no tanto la gente, esto cambia el partido,”, dijo ‘El Piojo mientras mostraba en un dispositivo electrónico la polémica jugada.

“Si se marca (La supuesta posición adelantada) el partido sigue, sí podemos tener errores, no fue un buen partido, tuvimos errores, no tuvimos decisión, sin demeritar el trabajo del Necaxa pero esto es el detalle que estás preguntando, si tuvieras más inteligencia hubieras preguntado primero eso (fuera de lugar)", respondió el entrenador al periodista.

Y prosiguió, "Volvemos a lo mismo, no es tanto lo de las rotaciones, hoy dos o tres jugadores no tienen un buen partido, no puedo demeritar el trabajo del Necaxa, supo apretar y en nuestras fallas hicieron gran trabajo, no pasa por las rotaciones, pasa porque estás en un partido que sabes que será disputado y si ves una jugada como la del primer gol, cambia el panorama”.

Incluso Miguel Herrera reconoció será regañado por su directiva, “Se que mi directiva me va a regañar, pero a mí sí me llaman la atención, estás diciendo qué va a haber de la federación con el VAR, pues ahí está el instrumento, funciona, ahí está la prueba, es una toma de la televisión, la toma está y el VAR debe de estar. Se enojan cuando lo hacemos por este medio la molestia, pero nosotros también nos enojamos que todos los partidos una jugada, una situación, y siempre sufrimos nosotros los técnicos, son los que pierden la chamba y no he visto a un árbitro que lo corran, va a ser una llamada la FMF para que me llame la atención Culebro y está bien, me la como”.

Tigres con esta derrota perdió el super liderato, ya que se combinó con el triunfo del Pachuca.

