Pelé ya no responde a la quimioterapia, aseguran en Brasil

Crédito: EFE

El diario Folha de São Paulo reporta que la leyenda del fútbol brasileño Pelé está grave de salud, ya no responde a las quimioterapias

Por: Luz Camacho

Diciembre 03, 2022, 12:33

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', quien fue hospitalizado el pasado martes para ser tratado por una infección respiratoria, ya no está respondiendo al tratamiento de quimioterapia, por lo que sus médicos optaron por suspenderlo y ofrecerle cuidados paliativos, informó este sábado el diario Folha de Sao Paulo, pese a los mensajes tranquilizadores de los médicos y de la familia del exfutbolista.



En un boletín divulgado el viernes, el hospital había confirmado el tratamiento por la infección respiratoria, pero aclaró que el paciente presenta una 'mejoría general en el estado de salud' como respuesta a los antibióticos que le están suministrando.



Sin embargo, el diario paulista asegura que los cuidados ofrecidos tan solo buscan calmar los dolores y la falta de aire, y confortar al tricampeón mundial.



Cabe mencionar que Folha de Sao Paulo, no cita ninguna fuente directa y su versión no ha sido comentada, ni confirmada ni desmentida, por los médicos que atienden a Pelé ni por ninguno de sus familiares.





Asimismo señalan que los cuidados paliativos están indicados para todos los pacientes con enfermedades o afecciones progresivas y potencialmente mortales.







Pelé, que en octubre pasado agradeció por estar mejor de salud a sus 82 años, se operó el año pasado del tumor en el colon que le fue detectado durante una batería rutinaria de exámenes.



Su salud, sin embargo, se ha deteriorado en los últimos años también por otras causas, como problemas en la columna, la cadera y la rodilla, que han reducido su movilidad y le han obligado a pasar por el quirófano, además de sufrir alguna crisis renal.



Ello ha reducido de forma drástica sus apariciones públicas, aunque se mantiene muy activo en redes sociales.