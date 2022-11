Oficial: Miguel Herrera ya no es director técnico de Tigres

El Club Tigres oficializaron este miércoles que Miguel Herrera ha dejado de ser director técnico del primer equipo, luego del fracaso en el torneo Apertura 2022 en la Liga MX, donde finalizaron en cuartos de final.



A través de un breve comunicado, el club universitario compartió que tras un análisis a profundidad se tomó la decisión de finalizar la relación laboral del 'Piojo' y su equipo de trabajo.



Los felinos agradecieron al hidalguense y a su cuerpo técnico el profesionalismo que mostraron durante los tres torneos de Liga que dirigieron al conjunto de la Sultana del Norte.



Asimismo, los Tigres dan a conocer que será en los próximos días que anuncien a su nuevo cuerpo técnico.

Cabe mencionar que el 'Piojo' Herrera finalizó con polémica su gestión, pues luego de que Tigres quedara fuera de la liguilla del Apertura 2022, calificó de 'viejo' al plantel que entrena, por lo que el presidente deportivo felino, Mauricio Culebro, respondió que no compartía dichas declaraciones.



'La gente puede estar triste o molesta. Ya lo dije, a mí o a otro le va a tocar el recambio generacional de este equipo que ya ganó todo pero se volvió viejo. La gente se molesta porque sacas a uno u otro, pero a alguien le va a tocar. Ojalá pueda dar resultados, pero me va a tocar cambiarlos. Si no es a mí, es al que venga, habrá un cambio generacional. Gignac no es eterno, hoy lo veo y tiene una actitud extraordinaria, pero no es eterno y en algún momento dado tendrán que retirarse, irse. Yo o el técnico que venga, tendrá que pensar en todo eso que hay que cubrir y a la gente no le suena”, declaró Miguel Herrera tras la eliminación.