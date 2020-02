'Nico' Sánchez quiere un triunfo como sea

El zaguero Nicolás Sánchez vislumbra este fin de semana el despegue de Rayados en el torneo, pero reconoce que para ello deben derrotar al América como sea

Por: Luis Albero Madrigal

El central argentino Nicolás Sánchez descartó que el equipo tenga una crisis psicológica por lo cual no se han dado los resultados, ya que apenas suman 3 puntos de 18 disputados, cree que son cosas de futbol por las cuales no se les ha dado la victoria, pero confía en ganar como sea ante las Águilas y sacudirse esa presión.

"No hay nada que me tenga preocupado en lo mental, en lo físico, en lo futbolístico, son los resultados, necesitamos ganar, estamos cerca de nuestra versión, simplemente hay cosas que no nos están permitiendo ganar, sea cual sea y lo que necesitamos es ganar el sábado.

"El sábado sí necesitamos ganar como sea, de cualquier manera para que el equipo encuentre su motivación más alta al ganarle al América y a partir de ahí nos empecemos a soltar y empecemos a ser el equipo del torneo pasado", admitió el defensor.

Sánchez mencionó que no es mentira lo que dijo el Turco para mantener las esperanzas de poder clasificar a la Liguilla, por eso deben sacar los tres puntos ante las Águilas, de lo contrario, podrían despedirse muy temprano de la lucha por refrendar su trono.

"La declaración de Antonio (Mohamed) es porque el partido del sábado nos daría un envión muy grande, si lo ganábamos, empezaríamos a sumar, que es lo que necesitamos para no sufrir como el semestre pasado".

"Ya este futbol nos ha dado tantas sorpresas como el año pasado, pensábamos que estábamos fuera con Veracruz. No queremos esperar a tocar fondo para despegar o esperar otros resultados, que fue lo que pasó el torneo pasado, esperar que otros equipos no ganaran", concluyó.