Ni bueno ni malo; Tigres empata 0-0 contra San Luis

El partido inició... y luego acabó, no hubo goles, no hubo gran show, pero al menos los Tigres no perdieron, tampoco ganaron, pero no perdieron.

Por: Edson López

Enero 28, 2023, 21:17

No es lo mismo perder y no ganar, y los felinos lo demostraron en su partido contra el Atlético de San Luis.

El partido mantuvo un ritmo constante que parecía un juego de rutina.

Los universitarios no dieron un espectáculo que los fanáticos recordarán y no es que no lo intentarán, pero sin duda toparon con una pared al enfrentar al San Luis.





El reloj fue el único que ganó durante los dos tiempos, pues el marcador quedó con un aterrador 0-0.

Si bien podrían decir que no hubo goles en los 90 minutos, sería mentir.

Al minuto 66' el francés André-pierre Gignac, lograría clavar el esférico en el arco potosino, pero este sería anulado por el arbitro.

Este partido no llegó a ningún lado, pero si bien podrían decir que los Tigres no pudieron ganar, los aficionados pueden decir que al menos no perdieron.