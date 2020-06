NFL no sancionará a Howard por supuesta violencia doméstica

Foto: Web

Fue un portavoz oficial de la NFL quien informará que el jugador no enfrentará ninguna medida disciplinaria

EFE -

El esquinero de los Dolphins de Miami, Xavien Howard, no enfrentará ninguna medida disciplinaria por parte de la liga en relación con su arresto debido a una presunta violencia doméstica ocurrida a finales de diciembre durante un incidente que protagonizó con su prometida.

Así lo dio a conocer este miércoles un portavoz oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Howard fue liberado de la medida disciplinaria legal en este asunto a principios de febrero cuando los fiscales del Condado Broward retiraron el cargo.

Pero aún se enfrentaba a la disciplina de la liga bajo la política de conducta personal de la NFL en ese momento.

Ahora que Howard no se enfrenta a ninguna disciplina es elegible para jugar en la primera semana de la temporada del 2020.

La prometida de Howard firmó una declaración jurada de no enjuiciamiento y dijo a los fiscales que no quería continuar con el caso y que no temía por su seguridad, según la oficina del fiscal del estado del Condado Broward.

Como no había otros testigos, los fiscales consideraron que no podían continuar con el caso sin el testimonio de ella.