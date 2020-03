NBA espera el martes propuestas de equipos ante coronavirus

Notimex -

La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) espera este martes las propuestas de los 30 equipos que integran el circuito para desarrollar las medidas preventivas ante contagios del coronavirus.

La NBA envió el viernes un memorándum a los clubes en el que expresa algunas medidas para adoptar, toda vez que la Organización Mundial de la Salud recomienda que no se hagan eventos masivos, con la finalidad de evitar contagios colectivos de esta enfermedad.

Por ello, una medida extrema es que los partidos, en determinado momento, se realicen sin público, sin representantes de los medios de comunicación y personal que no sea indispensable.

Ante tal eventualidad, la estrella LeBron James respondió que eso no es posible, que no juega sin los aficionados en las gradas, porque lo hace para ellos y sus compañeros, y por ello aseguró que si llega a una arena y no hay público, definitivamente no disputaría un encuentro.

Kemba Walker, base de Celtics de Boston, también habló en los mismos términos, al expresar que eso sería terrible, y lo mejor sería cancelar todos los partidos.

Al escuchar estas expresiones, la NBA envió otro memorándum mediante el cual solicita a los clubes sus propuestas que deberán presentar el próximo martes, para que las mismas fluyan y se tomen las más adecuadas para todos, dio cuenta ESPN.