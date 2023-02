NBA: Brutal pelea en el Wolves-Magic; expulsan a 5 jugadores

This browser does not support the video element.

Mo Bamba y Austin Rivers iniciaron una pelea a puñetazos durante el partido del viernes entre los Minnesota Timberwolves y los Orlando Magic

Por: Luz Camacho

Febrero 04, 2023, 10:07

Las cosas se pusieron difíciles la noche del viernes durante el partido entre los Minnesota Timberwolves y los Orlando Magic. Mo Bamba y Austin Rivers iniciaron una pelea que provocó la expulsión de cinco jugadores.

Con 1:32 en el tercer cuarto en el Target Center, el escolta de los Timberwolves, Austin Rivers, pareció intercambiar palabras con el centro del Magic, Mo Bamba, quien no estaba jugando en la duela en ese momento, cerca de la banca de Orlando. Luego, las cosas se volvieron físicas entre los dos jugadores cuando comenzaron a intercambiar golpes.

Mientras volaban los puñetazos entre Bamba y Rivers, varios jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos se sumaron a la pelea en medio de la duela.

A través de redes sociales circulan video donde se ve a Jalen Suggs tirando a Rivers al suelo en un aparente intento de detener el altercado, pero Bamba siguió persiguiendo al jugador de Timberwolves. Rivers pareció finalmente terminar encima de Bamba antes de que los dos finalmente se separaran.

Cuando por fin terminó la trifulca, los árbitros decidieron expulsar a Bamba y Jalen Suggs en los Magic y de los Wolves a Rivers, Jaden McDaniels y Taurean Prince.

Mo Bamba came off the bench & fought Austin Rivers pic.twitter.com/5qd0NSvfim — J-Bo Browne (@Jbo321612) February 4, 2023

Según los informes, luego las la expulsión, Bamba y Rivers tuvieron que ser restringidos para que no se persiguieran en el túnel.

El partido finalizó con victoria de los Magic por 120-127 con Cole Anthony (20 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) como máximo anotador de Orlando.

D'Angelo Russell (29 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) fue el más destacado de Minnesota.

La pelea entre Wolves y Magic se da a tan sólo un día de otra riña ocurrida en el encuentro entre Cleveland Cavaliers y Memphis Grizzlies (128-113), donde Dillon Brooks y Donovan Mitchell fueron expulsados.

Brooks, que golpeó en la entrepierna a la estrella de los Cavaliers, fue suspendido por un partido mientras que Mitchell recibió una multa de 20,000 dólares.

Pelea entre Bamba y Rivers continuó en redes sociales

Tras el partido, la pelea entre Mo Bamba y Austin Rivers siguió de manera 'dialéctica' en redes sociales.

Bamba publicó en sus historia de Instagram una ‘gráfica’ con la expresión amenazante 'Find out, fuck around' para dejar claro que no le tenía ningún miedo a Rivers.





Poco después Rivers respondió a Bamba con este mensaje en su historia de Instagram:

'¡Amigo, fui a por ti en un 1 contra 5! Sin apoyo', se lee al inicio de la respuesta de Rivers. “Tú necesitaste a tus compañeros de equipo, de lo contrario, te habrías ahogado, tratando de averiguarlo… Sólo te conocemos de viejas canciones de rap... no por aros. Y en Orlando mi ciudad, pregunta por ahí y averígualo, ahí no se meten ustedes... ¡Hechos!”, agregó.

El jugador de los 'Wolves' se refirió a las canciones de rap compuestas por Mo Bamba -conocido también por esa otra faceta-.





Video : Twitter Alex Syse