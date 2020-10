Muere Máximo del Castillo; ícono del atletismo en Nuevo León

Gran consternación causó entre la comunidad deportiva regiomontana el fallecimiento de sus principales detectores y formador de talentos en el atletismo y promotor de deportes como el hand ball y canotaje han proyectado al estado nacional e internacional

| 27/10/2020 | ionicons-v5-c 18:57 | Raúl Guevara |

Monterrey.- Impacto, consternación y tristeza causó entre la comunidad deportiva la mañana de este martes la noticia del fallecimiento del Profesor Máximo Del Castillo Almanza, uno de los principales impulsores del deporte en Nuevo León y coordinador de Jueces de Atletismo de Nuevo León.

Despojado de una gran investidura y siempre rodeado de gran sencillez y humildad, Del Castillo Almanza supo ganarse siempre el cariño y respeto manifestado en los múltiples mensajes en redes sociales por deportistas, padres de familia, autoridades deportivas, periodistas, promotores y patrocinadores quienes resaltaron pasajes vividos con él a lo largo de los años.

Nacido hace 65 años en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, pero avecindado en Nuevo León el "Profe Max" remonta sus inicios en el deporte a su época de estudiante de secundaria en su ciudad natal y, posteriormente, en Ciudad Valles, donde comenzó a practicar el voleibol y basquetbol, de donde nació su deseo por estudiar la carrera de Educación Física en la cual empezó a prepararse en el Centro de Estudios Universitarios (CEU), para posteriormente egresar de la Benemérita Escuela Normal Regional de Educación Física

"Mi inicio en el deporte es dentro del mundo del voleibol, donde tuve mis primeros palmarés, incluso en los cursos de lo que era la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA), promovidos por el señor Mario Vázquez Raña, donde nos íbamos por casi dos meses a vivir dentro del Comité Olímpico Mexicano (COM), y fui parte de un grupo de 40 entrenadores que el gobernador de Nuevo León, Alfonso Martínez Domínguez, mandó a capacitar... y donde yo me especialicé en el voleibol, nada qué ver con atletismo", Del Castillo Almanza comentó hace algunos años en una entrevista biográfica.

Su apuesta por el atletismo infantil surgió en la escuela Nicolás Bravo –turno vespertino– en la colonia Valle Verde, donde obtiene sus primeros Campeones nacionales en caminata y 300 metros planos; este hecho ocasionó que un grupo de padres de familia de la colonia Santa Cecilia, lugar donde radicaba, lo involucraran a formar un grupo de niños que practicaran el atletismo; esto trajo como consecuencia que en 1980 se conformara el Club de Atletismo Infantil y Juvenil Gacelas y Alces y marcaron la pauta para el nacimiento del Campeonato Internacional de Atletismo "Enrique Morales Castro", que con gran éxito logró celebrar a lo largo de 39 ediciones hasta el año 2019.

Durante su trayectoria en el mundo del deporte Del Castillo Almanza dio forma a la Youth Track Off América –México (YTOA), organización que con el aval de la Asociación de Atletismo de Nuevo León y de la Federación Nacional de Asociaciones de Atletismo, promovió eventos de carácter nacional e internacional en el atletismo infantil y juvenil.

Años más tarde promovió intensamente el desarrollo del handa ball y canotaje en el estado, disciplinas que han dado grandes satisfacciones al deporte de Nuevo León.

Luciano Ramírez Gallardo, "el atletismo de Nuevo León está de luto, se nos adelantó en el camino a la morada eterna nuestro entrañable amigo, Máximo Del Castillo Almanza, comentó el presidente de la AANL.

"Se nos va un gran amigo del periodismo Deportivo de Nuevo León, persona servicial y siempre dispuesto apoyarnos en nuestra labor periodística en los eventos de atletismo; desde ya te extrañamos Máximo", manifestó en sus redes sociales la presidenta de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nuevo León, Blanca Alicia Puente Juárez.

"Nos sentimos muy tristes por este suceso una gran persona que siempre vivió para ayudar a los demás, deja un gran legado entre nosotros y un ejemplo de vida a seguir, Que en Paz Descanse "El Incansable" Coach Max quien primero té resolvía tus problemas y después pensaba en él todo un ejemplo de vida y una leyenda del atletismo y la educación física en México", acusa tristemente Román Pérez Vallejo, presidente de la Youth Basketball Off América- México (YBOA), organización hermana de la Youth Track Off América formada por el profesor Del Castillo Almanza.

Ramón Treviño Ponce, Director de Deportes del municipio de Guadalupe, manifestó "que triste es cuando un amigo se va, hay mucho que decir de las historias vividas. Máximo del Castillo Almanza, fue una persona que siempre sembró pasión y disciplina en lo que hacíamos todos los que entrenamos con él, en lo particular de joven entrené en el club Gacelas y Alces en la Plaza de la Col. Santa Cecilia, en la pista de Medicina de la UANL, en los 7 cerritos, en la pista Raúl González, en distintas calles, en casa de la familia Estrada Zumaya, en todos lados siempre rodeado de niños y jóvenes con ganas de sobresalir".

"Una gran persona en el 98 el me enseño el handball, a dobles sesiones de entrenamiento y nos llevó a los Panamericanos Juveniles una gran persona y gran coach", dijo Cinthia Armendariz, profesora de la Facultad de Organización Deportiva de la UANL.

"Mi primer entrenador de atletismo y de balonmano" señala Yudilia Carolina Briones Covarrubias, árbitro profesional de fútbol.

"Hoy nos deja Máximo del Castillo Almanza, para mí, un segundo padre, mi maestro y no solo hablando deportivamente , si no de vida, le agradeceré infinitamente todo lo hecho por mí y mi familia, las alegrías, las tristezas, todas las horas que compartimos , los viajes , todo" dice Daniel Santos ex integrantes del Club Gacelas y Alces.

"Que en paz descanse el profe Max, una gran persona que me formó como atleta y me compartió tantas enseñanzas ", dijo Bárbara Rodríguez integrante de la selección estatal de atletismo y del equipo actual de Gacelas y Alces.

"El atletismo está de luto, una gran persona, formador de atletas, motivador de muchos niños , te vamos a extrañar amigo" comentó en su redes sociales Fernando Galindo, director general de Trotime.

En uno de sus encuentros con la prensa que siempre atendía con amabilidad el profesor Máximo Del Castillo Almanza resumió parte de su trayectoria de la siguiente forma: "hemos tenido la fortuna de formar parte del desarrollo de muchos Campeones de Nuevo León en competencias estatales, regionales y nacionales, como Elisa Rodríguez, María Isabel Fuentes Bautista, mi primera atleta que participó en unos Juegos Panamericanos en cuatro con vallas, quien impuso un récord nacional por varios años.

"María Victoria Tovar, Campeona desde infantiles hasta juvenil mayor, cuando se retiró en la especialidad de lanzamiento de bala y disco... y luego vinieron deportistas como Felipe Rivas, una leyenda en la caminata infantil; Juan Díaz Romo, un destacado empresario de Nuevo León, quien fue mi primer gran Campeón mexicano de lanzamiento de disco".

La comunidad deportiva llora su partido, pero la continuidad de su legado será la mejor manera de honrar su memoria, quién toma la estafeta?

Gracias "Profe Max" hasta siempre.