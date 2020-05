Muere Hana Kimura a los 22 años; se cree fue un suicidio

Foto: Web

En su última publicación en redes sociales, dijo que era víctima de ciberacoso

ADN 40 -

La luchadora japonesa Hana Kimura, quien fue parte del elenco del reality Terrace House, falleció a los 22 años.

Aunque las causas de su muerte no fueron dadas a conocer en un primer momento con el anuncio de la organización Stardom Wrestling, sus redes sociales mostraron un posible suicidio tras recibir ciberacoso.

"Recibo casi 100 opiniones todos los días. No puedo negar que estoy herida. Estoy muerta. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo. Soy débil, lo siento. Ya no quiero ser humana. Era una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos, los amo. Bye. Bye", publicó Kimura como su último mensaje, que acompañó con fotografías de cortadas con sangre.

Minutos después dicha publicación fue eliminada minutos después y su cuenta apareció como privada.

Kimura recibía burlas tras una discusión con otro de los participantes del reality show de Netflix Terrace House: Tokyo, que retrata la convivencia de seis adultos que viven juntos.

En su carrera como luchadora profesional debutó en 2016 en el Wrestle-1, donde ganó su primer título, el JWP Junior Championship. En 2019 se unió a Stardom junto al Escuadrón Cibernético de Tokio.