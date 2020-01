Mucho ruido...cero goles; Tigres inicia el Clausura 2020 con deslucido empate a 0 ante San Luis

Por: Víctor Álvarez

Los Tigres de la UANL empataron sin anotaciones frente al Atlético San Luis, en el partido correspondiente a la primera jornada del Torneo Clausura 2020, efectuado en el estadio Universitario.

Los auriazules lucieron mejor que el visitante en la primera mitad y tuvieron opciones con Javier Aquino y Nicolás López, pero las intervenciones del portero Carlos Rodríguez evitaron las anotaciones.



El visitante tuvo sólo algunos arribos inquietantes, mientras los felinos lucharon por tomar ventaja, pero no lo consiguieron, por lo cual se fueron al descanso con el empate sin goles.



Para la segunda mitad, los acciones no cambiaron mucho, ambos equipos tuvieron oportunidades que no concretaron y así terminaron con la igualada en ese compromiso.