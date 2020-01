Misterioso internauta predijo la muerte de Kobe Bryant

Aunado a lo anterior, un corto animado de Comedy Central publicado en 2017, muestra a la leyenda de la NBA explotando juno a su helicóptero tras un aparatoso accidente

Por: Redacción Web

Tras la muerte del astro del baloncesto Kobe Bryant, las redes sociales se han inundado de miles de mensajes de condolencias y homenajes a quien fue una de las más grandes personalidades del deporte a nivel internacional.

Sin embargo, también poco después de su deceso, muchos usuarios de Twitter han sacado a la luz un par de presuntas profecías de el trágico final que tuvo el ilustre Kobe Bryant.

Una de ellas consiste en un tuit emitido por un usuario llamado .Noso, quien durante la tarde del 13 de noviembre de 2012, emitió la siguiente publicación: "Kobe is going to end up dying in a helicopter crash" (Kobe terminará muriendo en un accidente de helicóptero).

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash — .Noso (@dotNoso) November 13, 2012

Durante el año 2017, la cadena Comedy Central lanzó un corto animado en el que se aprecia como un grupo de niños presencian la caída de un helicóptero coloreado con los colores de los Lakers, mismo del que, tras chocar contra el suelo se aprecia como una versión caricaturezca de Kobe Bryant sale por una de las ventanas de la aeronave mostrando dos trofeos de la NBA en sus manos, esto para explotar pocos instántes después de que uno de los infantes exlcama: "oh shit, It´s Kobe Bryant!" (¡Oh mierda, es Kobe Bryant!).

Por el momento, el usuario de Twitter no ha dado una declaración de porque escribió dicho enunciado en aquella ocasión. Pese a que muchos usuarios de Internet consideraron estos hechos como auténticos casos de predicción profética, un sector más escéptico de la comunidad considera que tan sólo se trataro proyecciones a futuro que aluden a que, el exjugador de la NBA utilizaba el helicóptero como medio principal de transporte.