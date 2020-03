Miguel Herrera afirma que América es el equipo 'más poderoso' del continente

Notimex -

Más allá de que Atlanta United es uno de los equipos de la MLS con mejor plantilla, el técnico Miguel Herrera señaló que se verán las caras en cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf con el cuadro "más poderoso" del continente.

"Se enfrentan al equipo más poderoso de América, somos el equipo más grande, que pelea con River Plate y Boca Juniors de Argentina a ser los mejores del continente. Ellos (Atlanta) están en liga joven, aportan buena cantidad de dinero, pero no sólo ellos, es una liga en crecimiento, pero vamos a salir con la necesidad de ganar y logar un resultado que nos lleve a finiquitar la serie allá", dijo.



En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega indicó que sin duda la baja que tendrá el cuadro norteamericano en la persona del venezolano Josef Martínez, quien se lastimó la rodilla, es delicada.



"Obvio Atlanta pierde a uno de sus mejores hombres, Josef es un elemento de gran nivel y sin duda pierden potencia, no quiero decir que el que juega ahora no sea un jugador del que no se deba estar atento, hay otros en los que debes estar más atentos y Josef era uno de ellos", apuntó.



Respecto a las lesiones que ha tenido su escuadra, explicó que "de repente pareciera que es nuestra culpa por cómo trabajamos, hay lesiones que no es tan en nuestro alcance, como apéndices, lo de (Sebastián) Caceres, entrenó y ya le dolía la rodilla, nos atañan las lesiones musculares".



"Son parte de lo que debemos entender con el jugador de saber cómo está, saber si están cansados, mediar ese aspecto, hoy el equipo está bien, fuerte, hemos recuperado gente, después el equipo se verá sólido, mejorará y si estamos así, con falta de gente, sin nuestra mejor versión y peleando la parte de arriba, por ende debemos mejorar ya con el equipo completo", estableció.



Asimismo, respecto a si les han dicho si tomarán medidas respecto a la epidemia que hay de coronavirus, indicó que al momento no les han hablado al respecto.



"No nos han mencionado nada, creo que no hay tantas circunstancias como hay en Europa o Asia que está más fuerte, aquí hay casos, pero son esporádicos, no se ha llegado para que las autoridades tomen medidas", sentenció.