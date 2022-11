México y Polonia empatan sin goles; Memo Ocha para penal

El partido entre México y Polonia finalizó con empate sin goles en partido correspondiente al grupo C de la justa mundialista, en Doha, Qatar

Por: Redacción

Noviembre 22, 2022, 10:48

México y Polonia empataron sin goles el partido correspondiente al grupo C de la Copa del Mundo que les enfrentó este martes en el estadio 974 de Doha.



La Selección Mexicana llevó gran parte de la iniciativa, pero la más clara ocasión la tuvo Polonia, que dispuso de un penalti que no pudo convertir Robert Lewandowski en el minuto 57 y que le desvió el 'Memo' Ochoa, que a los 37 años disputa su quinto Mundial.



Arabia Saudí, que protagonizó la gran sorpresa del Mundial al derrotar (2-1) a Argentina, lidera el grupo C con tres puntos, dos más que México y Polonia.

En el otro partido del grupo C, Arabia Saudí protagonizó la gran sorpresa del Mundial al derrotar (2-1) a Argentina.





¡Y arrancó el primer tiempo!:



01': Dan la patada inicial.



02': Hay movimiento en la zona de la Selección de Polonia.



03': Cae un jugador polaco, no pasa a mayores.



04': Se da el primer intento por parte del Tri, pero no se consigue.



05:' Casi casi Lewandoski, el delantero del Barcelona casi consigue llegar a la portería de Ochoa, pero Gallardo lo frena.



06': Se da un tiro de esquina en la zona mexicana pero no pasa a mayores.



07': Hay otro tiro de esquina, no entra la pelota a la portería pero caen dos jugadores, uno del Tri y otro de Polonia.



09': Hay movimiento en la portería de Polonia, pero tampoco se consigue una anotación.



10': Una jugada no completa evita que los polacos consigan entrar en la zona de Ochoa.



11': ¡CASI MÉXICO!, Moreno casi logra marcar el primer gol, sin embargo no lo consigue; hay marcado un fuera de lugar.



13': Hay un supuesto toque por parte de jugador de Polonia sobre uno de 'El Tri'.



15': No se consigue una jugada por parte de México, sale de la zona de juego.



16': Una mala pasada casi le cuesta al Tri, sin embargo, los jugadores aztecas logran frenar una jugada de Lewandoski.



17': Casi se consigue una jugada de gol para México., sin embargo marcan fuera de lugar.



19': Hacen un pase para centro, pero México sigue con conseguir la anotación, debido que el portero polaco la atrapa antes.



21': Se da una jugada por parte de los Polacos, pero no se consigue; pero una mala pasada casi le cuesta un error a México; no se consigue la anotación.



22': Se da una falta a favor de la Selección de Polonia.



23': No se logra un pase por parte de la Selección mexicana.



25': ¡CASI, CASI! Solo por un pelo el balón no entra a la portería de Wojciech Szczęsny.



27': ¡OTRA VEZ, CASI! Gallardo estuvo a punto de meter el gol, pero los polacos logran evitarlo.



28': Hay una tarjeta amarilla contra Jorge Sánchez.



31': Hay una jugada peligrosa de parte de Polonia, pero no se concreta la estrategia.



36': No hay mucho movimiento por parte de ambas escuadras. Todo va tranquilo de momento.



39': 'Chucky' Lozano casi consigue desempatar, pero saca la pelota fuera del área debido a un tiro demasiado elevado.



43': No hay movimiento por parte de la escuadra mexicana, los polacos se encuentran defensivos.



43': Hay un jugada peligrosa por parte de los aztecas pero no pasa a mayores.



44': Tras armar una jugada peligrosa, no se consigue nada; segundo después hay otro tiro pero Szczęsny logra evitar el desempate.



45': Nuevamente, Szczęsny logra atrapar el balón para evitar un gol. Agregan dos minutos.



45 + 2': Termina el primer tiempo del encuentro, van 0 a 0 ambos equipos.

46': ¡Arranca la parte complementaria! Hay un cambio por parte de los polacos, entra Krystian Bielik sale Nicola Zalewski.



48': Hay movimiento tranquilo por parte de ambos equipos, no consiguen concretar jugadas.

51': Un tiro a gol de parte del Tri es evitado nuevamente por Szczęsny.



54': Mucho movimiento por parte de los Polacos en la portería de Ochoa, pero no logran anotar el gol; marcan una falta, va el arbitro al VAR.



55': Marcan penal a favor de Polonia.

57': Cobra el penal Lewandoski; ¡Logra Ochoa parar el penal!, intentan los de Polonia atacar en el descuido, pero no consiguen anotar.

59': Intenta México darle vuelta al encuentro pero no consiguen que la pelota entre en la portería de Szczęsny.

63': ¡CASI, CASI! México casi consigue un gol pero nuevamente Szczęsny logra evitar el tiro.



66': El Tri hace un tiro pero sale demasiado elevado.



67': Vienen las primera modificaciones de parte del equipo de 'Tata' Martino.





68': Hay un tiro libre de parte de México, sin embargo no logran concretar la jugada para gol.



71': Se da el primer cambio de parte de la Selección; salen Héctor Herrera y Henry Martin, entran Carlos Rodríguez y Raúl Jiménez; igualmente los polacos hacen un cambio, sale Sebastian Szymański y entra Przemysław Frankowski.



74': Hay una jugada peligrosa por parte de los polacos pero no consiguen que la pelota entre en la portería de Ochoa.



76': Marcan una tarjeta amarilla contra el recién ingresado Przemysław Frankowski.



80': ¡Otra vez México! Casi consiguen un gol, pero el tiro fue muy largo de parte de Vega.



81': Va Jiménez por el desempate, pero un mal movimiento hace que el balón se adelante y llega a manos de Szczęsny.



84': Un último cambio en El Tri, buscan la heroica con la entrada de Uriel Antuna y salida de Alexis Vegas.



88': Hay un cambio más de parte de los polacos, sale Piotr Zieliński y entra Arkadiusz Milik.



90': Agregan 7 minutos, hay tiro de esquina por parte de los mexicanos, pero no consiguen anotar el gol.



90 + 3': ¡Nuevamente Ochoa hace su magia y hace una tajada.



90 + 6': ¡Y otra vez Ochoa para una atajada!



90 + 8': Se acaba el partido, el marcado queda 0 a 0.



(Nota en desarrollo)