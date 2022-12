Messi responde a video polémico: No tengo que pedir perdón

El futbolista argentino 'rompió' el silencio y finalmente habló sobre lo que ocurrió en el vestidor con la camiseta de México y 'Canelo' Álvarez

Por: Patricia Agüero

Diciembre 01, 2022, 13:11

La polémica que generó el video en el vestidor de la Selección de Argentina, mismo que dejó ver que la playera de México estaba en el suelo parece estar llegando a su fin después de que Messi 'rompió' el silencio y el 'Canelo' se disculpó el día de ayer.



Todo comenzó con un video que circuló en redes sociales que cuestionaba si Lionel Messi había pateado la camiseta de la Selección Mexicana. Aunque muchos usuarios defendieron al 'astro' argentino al asegurar que se trató de un movimiento involuntario cuando se quitó los tachones, el boxeador Saúl 'Canelo' Álvarez se 'ganchó' con el tema y 'amenazó' al futbolista.



'Que le pida a Dios que no me lo encuentre', tuiteó Álvarez utilizando emoticones de puños, enojo y fuego.



Esta 'amenaza' causó gran revuelo y provocó que exfutbolistas salieran a defender a Messi, incluso el propio capitán de la Selección Mexicana, Andrés Guardado.



'Sé la persona que es Leo. Quizás, 'Canelo' no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas', dijo Guardado.



Finalmente, Messi 'rompió' el silencio por la polémica desatada entre la playera de México y 'El Canelo'.



'Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca falto al respeto a nadie, que es parte de un vestuario, lo que pasa después de un partido el dejar la camiseta ahí y no hay más', respondió Messi a los reporteros.



Incluso no consideró la necesidad de pedir disculpas debido a que no le faltó el respeto a nadie.



'Es más ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie, pero bueno ya quedó ahí, ya no pasa nada', finalizó el futbolista antes de retirarse con una sonrisa.



Mientras que 'El Canelo' ofreció ayer miércoles disculpas a Lionel Messi y a toda Argentina por haber causado polémica y dijo que se dejó llevar por la pasión y el amor que siente por México.