Messi no jugará más con el Barcelona al no renovar contrato

Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club

agosto, 05, 2021 12:49

El delantero argentino Lionel Messi no renovará por el Barcelona, según anunció este jueves el club azulgrana, que atribuye a "obstáculos económicos y estructurales" la imposibilidad de firmar un nuevo contrato.



"Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona. Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", concluye la entidad azulgrana en un comunicado.

ÚLTIMA HORA



Leo Messi no continuarà lligat al FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 5, 2021

