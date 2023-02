Me visualizo como campeón en Rayados: Erick Aguirre

El lateral del Club de Fútbol Monterrey reconoció en entrevista exclusiva con TV Azteca Noreste que de no logarlo sería un fracaso para él.

Por: Alejandro Aguirre

Febrero 23, 2023, 21:31

“Desde que llegué acá me visualizo siendo campeón y tanto nosotros como la afición lo merecemos”, así, firme y tajante, fue como se expresó el jugador de los Rayados Erick Aguirre, en entrevista para Tv Azteca Noreste.

Y por si había dudas en la vara alta que Rayados se ha puesto, prosiguió, “La racha (siete triunfos consecutivos) motiva antes que presionar, buscamos estar en los primeros cuatro. Estamos en busca de ser superlíderes, lo queremos, es un objetivo estar entre los primeros cuatro, si es en primero mucho mejor, a quien no le gusta terminar como líder, y por supuesto quedar campeón que es nuestra meta”.

Sin embargo, el defensa lateral derecho reconoció que, de no conseguir el título, sería un fracaso, “por la pasión que se vive acá, por el plantel que tenemos, estamos conscientes que si no somos campeones es un fracaso, y cuando no lo obtuvimos lo asumimos como tal”.

Ahora bien, Erick Germán Aguirre Tafolla, viene saliendo de una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas, y al respecto dijo lo siguiente, “he tenido par de lesiones de este mismo tipo, con esta última estoy consciente de que debo hacer cosas extras para que no vuelva a suceder, del tema mental siempre he estado muy tranquilo, pero tengo que hacer otras cosas como estiramientos específicos para que no vuelva a suceder este tipo de lesiones y seguir trabajando en todos los sentidos tanto en lo físico como en lo que me pide el profe para poder seguir siendo tomado en cuenta por él'.

Y sobre la posibilidad de perder la titularidad, ve lados positivo y negativo, “no me viene bien porque vengo siendo titular y con este tipo de lesiones te pierdes los juegos y la oportunidad la aprovechan de muy buena manera los compañeros, pero nos viene muy bien al equipo que teniendo este tipo de jugadores que lo hacen de la mejor manera y poder seguir cosechando triunfos le viene bien al equipo”.

El nacido en Michoacán se dio el tiempo para hablar de los malditos penales que aquejan en el seno de la pandilla, primero bromeando, “pregúntale a Vuce”, sonríe y prosigue, “ese tipo de oportunidades las tenemos que convertir a nuestro favor porque son muy claras, y seguir trabajando y ver quien los pueda tirar de la mejor manera”.