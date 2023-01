Me gustaría ganar título con Tigres: Nico Ibáñez

Recién se coronó campeón de goleo individual con los Tuzos, pero el nuevo jugador de los Tigres, Nico Ibáñez, no piensa en repetirlo.

“En realidad, me gustaría repetir el título con el equipo, el de goleo vendrá a través de que el equipo ande bien”, mencionó.

Y es que, el artillero argentino logró en el mismo semestre el campeonato de liga con el Pachuca, pero ahora juega para la U de Nuevo León, equipo del que dijo lo siguiente:

No viene a ser sucesor de Gignac

Ibáñez jugará a lado de un histórico de Tigres como Gignac, y se habla de que podría ser su sucesor, pero el argentino no lo ve así.

“Es muy lindo poder compartir con un jugador así, si me toca jugar a su lado ojalá pueda hacerlo de la mejor manera y para bien del equipo de todo Tigres. Pero yo no vengo a ser el sucesor ni mucho menos, ya sabemos lo que él ha hecho en Tigres, lo que representa para Tigres, yo vengo a hacer mi trabajo y ojalá sea de la mejor manera para poder ganarme el cariño de la gente', dijo.

El vestido lo ha arropado

Y ¿cómo ha sido el trato del plantel felino para con él? Lo responde con una sonrisa.

“Me recibieron de la mejor manera, se nota que hay un grupo humano increíble y eso me lo han hecho sentir. Con la mayoría, con los argentinos y los uruguayos que tomamos mate y eso, pero con la mayoría muy bien', señaló.

Es un vestidor muy unido que se le ve desde afuera y eso está buenísimo.

Le motiva jugar en el Uni

Y sí, entiende lo que representa la pasión del estadio Universitario.

“Cuando veníamos (al Universitario) se hacía sentir mucho (la afición), siempre llena, me hacía recordar mucho a Argentina que en casi todos los clubes son así de pasionales y que cantan todo el partido, la verdad es que es algo muy lindo. Puede ser (Que presione al rival) porque siempre está lleno, pero presión en mí no porque es algo lindo, el jugador se motiva cuando juega en un estadio lleno y con esa pasión que se siente, y es lindo vivirlo, y tenerla a favor mejor todavía, sentir el apoyo del jugador número doce”, mencionó.

¿En qué posición se siente más cómodo?

“Yo me puedo adaptar a lo que el profe me pida, voy a estar predispuesto y con todas las ganas de hacer lo mejor para el equipo”, dijo Nico, y complementó, “yo soy de moverme por todo el frente siempre, puedo adaptarme a lo que el equipo necesite, a lo que el profe me indique”.