Le tira con todo 'El Matador' a Funes Mori: 'Me río de lo de Funes Mori'

Ante las especulaciones del posible llamado del delantero de Rayados, Rogelio Funes Mori a la Selección Nacional, "El Matador" Luis Hernández desaprobó el virtual llamado y mencionó que solo se trata del momento mediático.

“Nunca he estado de acuerdo, la verdad. Vienen muchos extranjeros y juegan a todo dar dos temporadas, son campeones y luego van a otro equipo y no pasa nada. No me gusta. No aprendemos de cosas positivas de otros países. Me río de lo de Funes Morí”, declaró el delantero veracruzano al portal deportivo ESPN.

El ex Tigre también dijo que esta situación le conviene a Rayados pues "El Melli" ya no sería un extranjero.

“Es el negocio del fútbol. Ya no va a contar como extranjero para Monterrey y le tapas la oportunidad, y no es que sea romántico, pero si vienen extranjeros que vengan pocos y de calidad“.

Luis Hernández descartó que Funes Mori fuera un elemento Top, pues no ha sido convocado con la Selección mayor de Argentina.

¿Por qué no vienen jugadores de selecciones de Colombia o Argentina?”, finalizó Hernández.

Recordemos que Funes Mori ya tramita los papeles para la naturalización, ya que con la nueva regla de la FIFA, el argentino puede ser convocado al "TRI".