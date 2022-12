Marruecos sigue soñando; elimina a España en penales

La selección de Marruecos vence 3-0 en penales a España, tras empatar a cero goles, para avanzar a los cuartos de final del Mundial

Por: EFE

Diciembre 06, 2022, 11:39

Marruecos logró el pase a los cuartos de final del Mundial de fútbol de Qatar 2022, tras eliminar este martes en el estadio Education City de la localidad catarí de Al Rayyan y en la tanda de penaltis a España.



Tanto el tiempo reglamentario, como la prórroga del partido acabaron sin goles, por lo que el pase a cuartos se decidió en los lanzamientos desde el punto de penalti. Marcaron Sabiri, Ziyech y Achraf, y Marruecos se enfrentará en cuartos a la vencedora del partido que medirá, más tarde, este martes, a Portugal con Suiza.

España masca la impotencia

La fortuna que en Rusia 2018 dio la espalda en la misma situación, una tanda de penaltis de octavos de final, reapareció para castigar a una España que mascó la impotencia de un dominio improductivo, la frustración de su falta de pegada ante una Marruecos combativa, que a base de coraje llevó el duelo al factor fortuna que, nuevamente, dio la espalda a Luis Enrique.



Los males de la selección española reaparecieron para volver a caer en los octavos de final de un Mundial. Más de doce años sin estar entre las ocho mejores del mundo. Con un sello inconfundible que será legado de Luis Enrique si decide no seguir en el cargo pero también debilidades para no salir airosa en la superioridad.



La posesión improductiva, apenas tres remates en 120 minutos, la falta de pegada, la ausencia de un líder que se eche el equipo a sus espaldas. La incapacidad de vencer un duelo directo en 90 minutos de una eliminatoria desde su última Eurocopa conquistada en 2012. Luis Enrique no encontró la fórmula para volver a reinar.